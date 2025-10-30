FİNANS

Altında talep yüzde 44 arttı! Resmen patlama yaşandı

Gram altın 6 bin TL'ye kadar yaklaşıp ardından geri çekilmesi ile yatırımcısını şoka uğrattıktan sonra geri çekilmeye başladı. Şu sıralar ise 5 bin 344 TL seviyesinde seyrediyor. Altının hızlı yükselişi ile talep de artmaya başladı. Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, hem miktar hem de değer anlamında altın rekor kazandı. İşte 30 Ekim 2025 altın fiyatları son durum...

Ezgi Sivritepe

Altın yükselişi ile yatırım sepetlerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda art arda kırdığı rekorlar ile yatırımcısını güldüren gram altın geri çekilmesi ile 5 bin 344 seviyesine geldi. Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmaları, yatırımcıların güvenli limana yönelişleri gibi etkenler altın piyasasındaki rakamların yükselmesine neden oldu.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI!

Dünya Altın Konseyi yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Altın Talep Eğilimleri raporunu yayımladı. Rapora göre toplam altın talebi tezgâh üstü (OTC) işlemler dahil 1.313 tona ulaşarak veri serisinin en yüksek seviyesine çıktı.

YÜZDE 44 ARTTI

Değer bazında ise talep yüzde 44 artışla 146 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde altının ons fiyatı 3 bin 456 dolara çıkarak 13 kez yeni tarihi zirve gördü.
300 TONUN ÜZERİNDE

Yatırımcıların güçlü ilgisi bu rekorun en önemli belirleyicisi oldu. Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) 222 tonluk alımla öne çıkarken, fiziki külçe ve sikke talebi de 316 tonla üst üste dördüncü çeyrekte 300 tonun üzerinde kaldı.
TCMB DE ALTIN ALIMINI HIZLANDIRDI!

Merkez bankaları ise 220 tonluk net alımla küresel rezervlerde altının payını artırmaya devam etti.

2025 raporundaki ülke bazlı verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk dokuz ayında 20 tonun üzerinde net altın alımı yaptı. Bu performansıyla Türkiye, 2025’te en büyük alıcı olan Polonya’nın (yaklaşık 80 ton) ardından Çin, Hindistan ve Kazakistan'dan sonra en büyük beşinci alıcı oldu.
MÜCEVHER TALEBİ DARALDI

Öte yandan 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel tarafta mücevher talebi yüksek fiyatların baskısıyla sert daraldı. Küresel mücevher tüketimi yüzde 19 düşüşle 371 tona gerilerken, Hindistan’da yüzde 31, Çin’de ise yüzde 18’lik kayıp yaşandı. Ancak değer bazında mücevher harcamaları 41 milyar dolara çıkarak yıllık bazda yüzde 13 artış kaydetti.
Teknoloji sektöründe altın kullanımı ise büyük ölçüde yatay seyretti. Yapay zekâ kaynaklı talep artışı, ABD’nin gümrük politikaları ve yüksek fiyatların yarattığı baskıyla dengelendi. Raporda, yılın geri kalanında yatırım talebinin güçlü kalacağı, mücevher tarafında ise toparlanmanın fiyatlara uyum sürecine bağlı olarak yavaş ilerleyeceği öngörülüyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.363,47
5.364,14
% 1.21
11:43
Ons Altın / TL
166.920,31
166.958,88
% 1.27
11:58
Ons Altın / USD
3.975,32
3.975,85
% 1.17
11:58
Çeyrek Altın
8.581,55
8.770,38
% 1.21
11:43
Yarım Altın
17.109,44
17.540,73
% 1.21
11:43
Ziynet Altın
34.326,20
34.974,22
% 1.21
11:43
Cumhuriyet Altını
37.083,00
37.644,00
% -2.24
15:44

**Kaynak: Nefes

