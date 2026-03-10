FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında tekrar yükseliş: Trump'ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı

Altın fiyatları son durum 10 Mart 2026 Salı... ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş petrol fiyatları ve altın fiyatlarında etkili oldu. Dün petrol fiyatlarında yükseliş olurken altın fiyatları düşmüştü. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın "İran'la savaş kısa süreli olacak" mesajı sonrası altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, küresel piyasalarda altın fiyatlarını yeniden yukarı taşırken zayıflayan dolar ve düşen enerji maliyetleri de yükselişi destekledi.

Altında tekrar yükseliş: Trump'ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları etkilemeye devam ediyor. Dün petrol fiyatları yükselip altın fiyatları düşerken yeni günde yaşanan gelişmelerle beraber petrol fiyatlarında sert düşüş, altın fiyatlarında ise yeniden yükseliş kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine dair mesajları dolar ve petrol fiyatlarını düşürdü. Bu gelişmeyle altın tekrar yükselişe geçti. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 10 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Altında tekrar yükseliş: Trump ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 7350 TL, en düşük 7253 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.37 itibarıyla 7318 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında tekrar yükseliş: Trump ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı 2

Ons altın ise gün içinde en yüksek 5186 dolar, en düşük 5117 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.53 itibarıyla 5164 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Altında tekrar yükseliş: Trump ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı 3

Petrol 4 yıl sonra ilk kez 120 dolara yaklaşırken bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna savaşının başlarında görülmüştü. Dünyada enflasyon endişeleri yaşanırken piyasalarda da sert kayıplar olmuştu. Son olarak petroldeki yükseliş hızla gerilerken, güç kaybetmiş olan altın ve gümüş de yeni güne değer kazanarak başlangıç yaptı.

Altında tekrar yükseliş: Trump ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı 4

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine yönelik mesajlarının ardından petrol fiyatları gerilerken söz konusu düşüş küresel petrol arzına yönelik kesinti endişelerini hafifletti. Altın fiyatları dün, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine yönelik ihtimalini zayıflatmasıyla gerilemişti. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki savaşın yakında sona erebileceğini işaret etmesinin ardından yükselirken söz konusu açıklamalar dolar ve petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Altında tekrar yükseliş: Trump ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı 5

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan ons gümüş ise saat 08.08 itibarıyla 88,54 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram gümüş ise saat 08.08 itibarıyla 125,46 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altında tekrar yükseliş: Trump ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altında tekrar yükseliş: Trump ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı 7

10 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 5164 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.37 itibarıyla 7318 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 11.963 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.40 itibarıyla 23.928 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 50.141 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 121.804 TL seviyesinde.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurduAteşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu
Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indiPetrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.330,62
7.331,48
% 0.76
08:15
Ons Altın / TL
227.921,37
228.045,27
% 0.74
08:30
Ons Altın / USD
5.173,05
5.173,69
% 0.67
08:30
Çeyrek Altın
11.728,99
11.986,98
% 0.76
08:15
Yarım Altın
23.384,67
23.973,95
% 0.76
08:15
Ziynet Altın
46.915,96
47.801,28
% 0.76
08:15
Cumhuriyet Altını
48.766,00
49.503,00
% -1.54
16:43
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.