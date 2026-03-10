Altında tekrar yükseliş: Trump'ın o sözleriyle petrol geri çekildi, altın arttı

Altın fiyatlarında son durum! ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları etkilemeye devam ediyor. Dün petrol fiyatları yükselip altın fiyatları düşerken yeni günde yaşanan gelişmelerle beraber petrol fiyatlarında sert düşüş, altın fiyatlarında ise yeniden yükseliş kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine dair mesajları dolar ve petrol fiyatlarını düşürdü. Bu gelişmeyle altın tekrar yükselişe geçti. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 10 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 7350 TL, en düşük 7253 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.37 itibarıyla 7318 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 5186 dolar, en düşük 5117 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.53 itibarıyla 5164 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Petrol 4 yıl sonra ilk kez 120 dolara yaklaşırken bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna savaşının başlarında görülmüştü. Dünyada enflasyon endişeleri yaşanırken piyasalarda da sert kayıplar olmuştu. Son olarak petroldeki yükseliş hızla gerilerken, güç kaybetmiş olan altın ve gümüş de yeni güne değer kazanarak başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine yönelik mesajlarının ardından petrol fiyatları gerilerken söz konusu düşüş küresel petrol arzına yönelik kesinti endişelerini hafifletti. Altın fiyatları dün, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine yönelik ihtimalini zayıflatmasıyla gerilemişti. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki savaşın yakında sona erebileceğini işaret etmesinin ardından yükselirken söz konusu açıklamalar dolar ve petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan ons gümüş ise saat 08.08 itibarıyla 88,54 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram gümüş ise saat 08.08 itibarıyla 125,46 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

10 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 5164 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.37 itibarıyla 7318 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 11.963 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.40 itibarıyla 23.928 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 50.141 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 121.804 TL seviyesinde.