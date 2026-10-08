Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: 'Aşılması gerek'

Altın fiyatlarında son durum... Doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle beraber altında 8 Ekim 2026 Perşembe günü yükseliş yaşandı. Ons altın yüzde 0,5 artışla 4.132,66 dolara yükselirken çarşamba günü güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4143 dolar, en düşük 4103 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.21 itibarıyla 4135 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6556 TL, en düşük 6491 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.07 itibarıyla 6549 TL seviyesinde seyrediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; doların zayıflaması, değerli metalin iki ayın dibinden toparlanmasına destek olurken yatırımcılar Fed'in bu yıl yeni bir faiz artırımına gidip gitmeyeceğini değerlendiriyor.

Doların gerilemesinin, dolar cinsinden fiyatlanan altına yönelik talebi desteklediği, bu sayede altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale geldiği kaydedildi.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston'ın, "Altının kısa vadeli yatırım hikayesi halen zorlu. Şimdilik piyasa satıcıların kontrolünde ve kısa vadeli yükseliş konusunda daha olumlu olmak için 4.275 doların aşılması gerektiğini düşünüyoruz" dediği aktarıldı.

Weston'ın, uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin güçlü ekonomik temellerden ziyade devletlerin kredi ve maliye politikası risklerinin yansıması olarak görülmeye başlanması halinde, altının tahvil getirilerinden pozitif yönde ayrışabileceğini ve “para değer kaybına karşı korunma” temasının yeniden güç kazanabileceğini belirttiği kaydedildi.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların bu ay faiz artırımı ihtimalini yüzde 18 olarak fiyatladığı, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını ise yüzde 80 olarak gördüğü aktarıldı