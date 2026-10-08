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Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: 'Aşılması gerek'

Altın fiyatları doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle 8 Ekim 2026 Perşembe günü yükseldi.

Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: 'Aşılması gerek'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle beraber altında 8 Ekim 2026 Perşembe günü yükseliş yaşandı. Ons altın yüzde 0,5 artışla 4.132,66 dolara yükselirken çarşamba günü güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: Aşılması gerek 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4143 dolar, en düşük 4103 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.21 itibarıyla 4135 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: Aşılması gerek 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6556 TL, en düşük 6491 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.07 itibarıyla 6549 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: Aşılması gerek 3

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; doların zayıflaması, değerli metalin iki ayın dibinden toparlanmasına destek olurken yatırımcılar Fed'in bu yıl yeni bir faiz artırımına gidip gitmeyeceğini değerlendiriyor.

Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: Aşılması gerek 4

Doların gerilemesinin, dolar cinsinden fiyatlanan altına yönelik talebi desteklediği, bu sayede altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale geldiği kaydedildi.

Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: Aşılması gerek 5

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston'ın, "Altının kısa vadeli yatırım hikayesi halen zorlu. Şimdilik piyasa satıcıların kontrolünde ve kısa vadeli yükseliş konusunda daha olumlu olmak için 4.275 doların aşılması gerektiğini düşünüyoruz" dediği aktarıldı.

Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: Aşılması gerek 6

Weston'ın, uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin güçlü ekonomik temellerden ziyade devletlerin kredi ve maliye politikası risklerinin yansıması olarak görülmeye başlanması halinde, altının tahvil getirilerinden pozitif yönde ayrışabileceğini ve “para değer kaybına karşı korunma” temasının yeniden güç kazanabileceğini belirttiği kaydedildi.

Altında toparlanma sinyali! Rakam verdi: Aşılması gerek 7

CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların bu ay faiz artırımı ihtimalini yüzde 18 olarak fiyatladığı, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını ise yüzde 80 olarak gördüğü aktarıldı

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.537,23
6.538,01
% 0.54
07:44
Ons Altın / TL
203.451,05
203.533,11
% 0.61
07:59
Ons Altın / USD
4.134,71
4.135,32
% 0.59
07:59
Çeyrek Altın
10.459,57
10.689,64
% 0.54
07:44
Yarım Altın
20.853,77
21.379,28
% 0.54
07:44
Ziynet Altın
41.838,28
42.627,80
% 0.54
07:44
Cumhuriyet Altını
43.165,00
43.819,00
% -1.11
17:02
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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