Altında yeni haftada yeni tablo: Uzman isimden kritik uyarı

Altın fiyatlarında son durum... Altının ons fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 4,1 değer kazancıyla 4 bin 676 dolardan kapattı. Ancak altın yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Ons fiyatında ilk işlemlerde 4600 dolar seviyesine kadar geri çekilme görüldü. Ons altın 06.00 itibarıyla 4645 dolara yakın denge arayışını sürdürdü. Peki, son olarak gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar? İşte 6 Nisan 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Spot piyasada gram altın fiyatı 6660 TL seviyesinde güne başlarken Kapalıçarşı'daki tabelalarda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6830 TL, çeyrek altın satış fiyatı 11 bin 490 TL seviyelerinde kaydedildi.

Jeopolitik riskler, ABD istihdam verileri, dolar endeksi ve Fed'e yönelik beklentiler altın fiyatları üzerinde etkili olan faktörler olarak öne çıktı.

Jeopolitik gerilim tarafından yeni haftada da tansiyon yüksek başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti. Trump'ın açıklamaları ve karşılıklı restleşmelerle savaşta gerilim tırmanmaya devam ediyor. Diğer yandan petrol fiyatlarının da yeni haftaya yükselişle başlaması ve 110 doların üzerini test etmesi, küresel ekonomide 'yüksek enflasyon-yüksek faiz' denklemiyle beraber altın fiyatlarını baskılayan unsurlardan oldu.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam martta 178 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasalarda Fed'in enflasyona öncelik vereceği öngörüleri güç kazandı. Diğer yandan tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra dolar endeksindeki mevcut durum ve ABD 2 yıllık tahvil getirileri de altın üzerinde etkili olmaya devam etti.

Altın Fiyatlarında Gelecek Beklentileri SEN DE KATIL Altın fiyatları yükselecek Altın fiyatları düşecek Altın fiyatları dalgalı seyredecek Öngörüde bulunmak zor Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

UZMAN İSİMDEN UYARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, savaş ortamında yapılacak işlemlerde stop-loss (zarar kes) disiplinine uymanın önemli olduğunu vurgulayıp; kararsız piyasa yapısı sebebiyle "kaçırma psikolojisinden" uzak durulması ve fiyat hareketlerinde “hacimli” kırılmaların bir işaret olabileceğini aktardı.

Eryılmaz'ın, ons fiyatında 4.700 dolar üzerinde “kalıcılık” sağlanması durumunda “daha kuvvetli bir momentumun” söz konusu olabileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Ons altın için “haber akışının daha fazla kötüleşmemesi” halinde 4.600-4.630 dolar bandının kademeli alımlarda ilk önemli bölge olduğunu belirten Eryılmaz'ın, “4.500-4.600 dolar bandı da diğer bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptığı ve 4.500 doların altına gelinmesi halinde ise “başka şeylerin konuşuluyor olabileceği” uyarısında bulunduğu aktarıldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6706 TL, en düşük 6596 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.11 itibarıyla 6659 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın gün içinde en yüksek 4671 dolar, en düşük 4600 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.27 itibarıyla 4644 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

6 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 4644 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.11 itibarıyla 6659 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.15 itibarıyla 10.887 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.15 itibarıyla 21.775 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 46.356 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 112.494 TL seviyesinde.