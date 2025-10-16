FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL'yi aştı, 6000 TL'ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... Gram altın ve ons altın yeni günde de rekor kırdı. Gram altın 5707 TL ile, ons altın ise 4242 dolar ile yeni zirve seviyelerini gördü. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın, yarım altın, ata altın kaç TL? ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasının, ABD'de hükümetin kapanmasının ve Fed faiz indirimi beklentilerinin artmasının altın fiyatlarını etkilediği belirtiliyor. İşte 16 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL'yi aştı, 6000 TL'ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL?
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın yatırımcısı gözünü altın fiyatlarından alamıyor. Hem gram altın hem de ons altın rekor kırmaya devam ediyor. Ticaret savaşları, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve ABD ekonomisine dair belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 16 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 1

ALTINDA YENİ ZİRVE

Gram altın yeni günde 5707 TL ile yeni zirve seviyesini test etti. Gram altın fiyatları gün içinde en yüksek 5707 TL, en düşük 5650 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 5696 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da fiziki gram satış fiyatı ise 5930 TL’ye çıktığı ve kritik bir eşik olan 6000 TL seviyesine oldukça yaklaştığı öğrenildi.

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 2

Ons altın da 4242 dolar ile yeni zirveyi gördü. Ons altında en yüksek 4242 dolar seviyesi, en düşük 4199 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 07.26 itibarıyla 4238 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 3

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadaki istihdama dair değerlendirmelerinin, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini artırdığı belirtiliyor. Diğer yandan ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı da piyasalardaki güvenli liman talebini canlı tutuyor.

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 4

TRUMP, ABD İLE ÇİN'İN TİCARET SAVAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, şu anda Çin ile bir ticaret savaşının içinde olduklarını belirtti. Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 5

Birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuştu. Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtti.

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 6

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlattı. Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürdü.

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 7

"TARİFE DAVASINI YÜKSEK MAHKEME'YE GİDİP İZLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak birçok kişinin tarifeleri anlayamadığını belirten Trump, "Bu bizi çok zengin de yaptı. Yüksek Mahkeme'de büyük bir dava var ve bu ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri. Çünkü bu davayı kazanamazsak, uzun yıllar boyunca zayıf, sorunlu ve mali açıdan karışık bir durumda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 8

Trump, başka ülkelerin ABD'ye uyguladığı tarifeleri, kendilerinin kullanmasına izin verilmemesinin Amerika için bir felaket olacağını belirtti. ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'ye taşınan tarife davasını gidip izlemeyi düşündüğünü ifade ederek, "Bunu daha önce yapmadım ve oldukça büyük davalarım oldu. Bence bu, şimdiye kadarki en önemli davalardan biri, çünkü dünya karşısında savunmasız kalacağız." dedi. (AA)

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 9

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL yi aştı, 6000 TL ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL? 10

16 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 4234 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.27 itibarıyla 5702 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 9323 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 18.643 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 39.540 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 96.044 TL seviyesinde.

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sigara kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başlıyorSigara kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başlıyor
Bayraktar: "Akkuyu'da yerlileşme oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı"Bayraktar: "Akkuyu'da yerlileşme oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı"
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.694,93
5.695,68
% 0.61
08:03
Ons Altın / TL
176.848,34
176.986,37
% 0.48
08:18
Ons Altın / USD
4.228,03
4.228,59
% 0.48
08:18
Çeyrek Altın
9.111,89
9.312,44
% 0.61
08:03
Yarım Altın
18.166,83
18.624,88
% 0.61
08:03
Ziynet Altın
36.449,45
37.137,43
% 0.62
08:03
Cumhuriyet Altını
38.722,00
39.307,00
% 2.59
17:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.