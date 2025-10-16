Altında yeni rekor! Gram altın 5700 TL'yi aştı, 6000 TL'ye koşuyor... 16 Ekim 2025 çeyrek, yarım, ata altın kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... Altın yatırımcısı gözünü altın fiyatlarından alamıyor. Hem gram altın hem de ons altın rekor kırmaya devam ediyor. Ticaret savaşları, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve ABD ekonomisine dair belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 16 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...

ALTINDA YENİ ZİRVE

Gram altın yeni günde 5707 TL ile yeni zirve seviyesini test etti. Gram altın fiyatları gün içinde en yüksek 5707 TL, en düşük 5650 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 5696 TL seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da fiziki gram satış fiyatı ise 5930 TL’ye çıktığı ve kritik bir eşik olan 6000 TL seviyesine oldukça yaklaştığı öğrenildi.

Ons altın da 4242 dolar ile yeni zirveyi gördü. Ons altında en yüksek 4242 dolar seviyesi, en düşük 4199 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 07.26 itibarıyla 4238 dolar seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadaki istihdama dair değerlendirmelerinin, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini artırdığı belirtiliyor. Diğer yandan ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı da piyasalardaki güvenli liman talebini canlı tutuyor.

TRUMP, ABD İLE ÇİN'İN TİCARET SAVAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, şu anda Çin ile bir ticaret savaşının içinde olduklarını belirtti. Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuştu. Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtti.

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlattı. Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürdü.

"TARİFE DAVASINI YÜKSEK MAHKEME'YE GİDİP İZLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak birçok kişinin tarifeleri anlayamadığını belirten Trump, "Bu bizi çok zengin de yaptı. Yüksek Mahkeme'de büyük bir dava var ve bu ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri. Çünkü bu davayı kazanamazsak, uzun yıllar boyunca zayıf, sorunlu ve mali açıdan karışık bir durumda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başka ülkelerin ABD'ye uyguladığı tarifeleri, kendilerinin kullanmasına izin verilmemesinin Amerika için bir felaket olacağını belirtti. ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'ye taşınan tarife davasını gidip izlemeyi düşündüğünü ifade ederek, "Bunu daha önce yapmadım ve oldukça büyük davalarım oldu. Bence bu, şimdiye kadarki en önemli davalardan biri, çünkü dünya karşısında savunmasız kalacağız." dedi. (AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

16 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 4234 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.27 itibarıyla 5702 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 9323 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 18.643 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 39.540 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.42 itibarıyla 96.044 TL seviyesinde.