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Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi

Altın fiyatlarında yaşanan hareketler altın yatırımcısının radarında kalmaya devam ederken ünlü stratejistten altına dair çarpıcı değerlendirmeler ve kritik seviyeler geldi.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Ons altın salı günü 4100 doların üstünü test ederken bugünkü işlemlerde saat 06.15 itibarıyla 4035 dolardan fiyatlandı. Gram altın ise 6100 TL'den güne başladı.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4065 dolar, en düşük 4024 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.45 itibarıyla 4033 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6150 TL, en düşük 6087 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.31 itibarıyla 6102 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 3

"YÖN ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, "Altın, Ocak ayından bu yana yaşanan sert düzeltmenin ardından yön arayışını sürdürüyor. Beklenenden düşük gelen ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporunun ardından altın yaklaşık 100 dolar yükselerek kısa süreliğine 4.100 dolar seviyesini yeniden kazandı; bu durum, yatırımcıların kısa vadede FED’in sıkılaştırma politikası beklentilerini önemli ölçüde azaltmasından kaynaklandı" dedi.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 4

Buna karşılık ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sonrası yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yeniden yansıyabileceği ve daha sıkı para politikası riskini artırabileceği endişelerinin alevlendiğini belirten Hansen'in altının da bu etki ile yeniden gerilemeye başladığını bildirdiği kaydedildi.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 5

"ELDE TUTMANIN MALİYETİ ARTAR"

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırıp Hazine tahvil getirilerini destekleyerek ve ABD dolarını güçlendirerek olumsuz etkilere neden olduğunu anımsatan Hansen'in "Böylece getiri sağlamayan altın gibi varlıkları elde tutmanın maliyeti artar" dediği aktarıldı.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 6

'4000 DOLAR' VURGUSU

Son fiyat hareketlerinde dikkat çeken bir farklılığa da değinen Hansen'in, "Brent petrolün 85 doların üzerine çıkması ve dizel, benzin, jet yakıtının varil başına 160 dolara yakın seviyelerde işlem görmesiyle birlikte, altın şu ana kadar daha derin bir satış baskısından kaçınmayı başardı. Petrol ve altın arasındaki ters orantının bozulduğu sonucuna varmak için henüz çok erken olsa da 4.000 dolar civarında gösterilen direnç; yatırımcıların, enflasyon korkularına karşı agresif bir şekilde satış yapma isteğinin azaldığını gösteriyor" tespitini yaptığı belirtildi.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 7

"BİR DEFA DAHA BASKIN İTİCİ GÜÇ HALİNE GELEBİLİR"

Bu durumun sebebinin, bir enerji şokunun kısa ve uzun vadeli sonuçları arasındaki ayrımda yattığını kaydeden Hansen'in "Sürekli yüksek enerji maliyetleri şirket kâr marjlarını aşındırarak ve yatırımları zayıflatarak, ekonomik büyümeyi yavaşlatma riskini de beraberinde getiriyor. Bu endişeler enflasyon korkularının önüne geçmeye başlarsa, altının savunma niteliği bir defa daha baskın itici güç haline gelebilir" şeklinde görüşlerini aktardığı belirtildi.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 8

"AGRESİF SATIŞ AŞAMASI BÜYÜK ÖLÇÜDE SONA ERDİ"

Geçen ayki tasfiye işlemleri sonrası altın ETF varlıklarının genel olarak istikrar kazandığını kaydeden Hansen'in "Bu da agresif satış aşamasının büyük ölçüde sona erdiğini ancak yatırımcıların henüz yeniden alım yapmasına yol açmadığını da gösteriyor. Bu arada, merkez bankalarının devam eden alımları önemli bir yapısal talep kaynağı sağlıyor ve altının yeni bir trendinin başlangıcından ziyade bir konsolidasyon aşamasında olduğu görüşümüzü güçlendiriyor" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi 9

"BU SEVİYE AŞILIRSA..."

Altının şimdilik 3950 - 4200 dolar aralığında işlem görmeye devam ettiğini belirten Hansen'in "4.200 doların üzerinde kalıcı bir kırılma, yatırımcıların enflasyonun ötesine bakmaya ve bunun yerine uzun süreli bir enerji şokunun daha geniş ekonomik sonuçlarına odaklanmaya başladığını gösterecektir. 3.950 ABD dolarının altına bir hareket ise enflasyon endişelerinin, daha yüksek tahvil getirilerinin ve daha güçlü doların bir defa daha gündemi ele geçirdiğine işaret edecektir" şeklinde görüşlerini belirttiği kaydedildi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.094,59
6.095,56
% -0.74
08:57
Ons Altın / TL
189.721,33
189.798,63
% -0.65
09:12
Ons Altın / USD
4.032,14
4.032,69
% -0.68
09:12
Çeyrek Altın
9.751,34
9.966,24
% -0.74
08:57
Yarım Altın
19.441,74
19.932,48
% -0.74
08:57
Ziynet Altın
39.005,38
39.743,04
% -0.74
08:57
Cumhuriyet Altını
40.803,00
41.420,00
% -0.06
16:17
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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