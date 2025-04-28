Altındaki hareket için 'sert olabilir' uyarısı! 'Günün sonunda...' diyerek açıkladı

Altındaki son durum ne? Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? Altın fiyatları yıla hızlı bir başlangıç yapmasının peş peşe rekor üstüne rekor kırmıştı. Zaman zaman düşüş eğilimi de gösteren altın fiyatlarında yönün neresi olacağı merak ediliyor. Uzman isim altına dair dikkat çeken yorumlar yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Sabah saatlerinde gram altın 4068 TL'den fiyatlanırken ons altın ise 3285 dolar seviyesinde seyrediyor.

"ALTINI YUKARI ÇEKEN BİRÇOK PARAMETRE HALA MASADA"

Habertürk yayınında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Soner Kuru şu ifadeleri kullandı:

"Bütün küresel piyasalar anlamında son dönemde biraz daha ışıklar oraya doğru fokuslandı. Haliyle oradaki hareketlerin volatilitenin yükseldiğini takip ediyoruz. Yıl başından itibaren yüzde 35'e varmıştı buradaki yükseliş. Son düzeltmenin ardından yüzde 30'larda gram tarafında biraz daha fazla bir yükseliş var. Tabii kurdaki hareketi de gram tarafı Türk lirası bazında fiyatlıyor. Yani burada altını yukarı çeken birçok parametrenin hala masada olduğunu biliyoruz. Yani ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, bunların meydana getirdiği belirsizlik...

"GÜNÜN SONUNDA ANA TRENDLER HALA YUKARI OLMAYA DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR ALTINDA"

Altın özellikle küresel belirsizlik ortamına bu reaksiyonu veriyor ve olası ekonomik yaptırımlara ilişkin merkez bankalarının güçlü alımlarını takip ediyoruz. Başta Çin olmak üzere bundan dolayı yukarı yönlü fiyatlama gördük. Önümüzdeki dönemde de azalacak olsa dahi belki buradaki o yükseliş ivmesi, biz yukarı trendin bir süre daha devamını bekliyoruz. Çünkü hem küresel bir enflasyonist ortam söz konusu gümrük tarifelerinin getirdiği bir matematiksel sonuç hem belirsizliği arttırmış oluyor hem de ticaret savaşlarına merkez bankasının cephane biriktirme noktasında altın kompozisyonları rezervlerindeki altın oranlarını güçlendirdiğini takip ediyoruz. Bu özellikle üç parametre hala masada. O yüzden evet düzeltmeler yukarı hareket sert olduğu için düzeltmeler de sert olabilir ama günün sonunda ana trendler hala yukarı olmaya devam edecek gibi görünüyor altında"