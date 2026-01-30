FİNANS

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı

Kapalı Çarşı’da 8 bin TL’yi gördükten sonra 30 Ocak Cuma gününe düşüşle başladı. Hem Kapalı Çarşı’da hem de serbest piyasada gerileyen altın, 500 TL’ye yakın değer kaybetti. Dün 120 doları aşan gümüş fiyatı da bugün ilk işlemlerde 110 dolara kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın ve gümüş piyasası ile ilgili açıklamalarda bulunarak, 2027 için uyardı. İşte 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları…

Ezgi Sivritepe

Altın dün 8 bin TL’yi test etmesinin ardından bugün sabah saatlerin gerileme görüldü. Piyasada yaşanan belirsizlikler neticesinde yatırımcı için kritik günler yaşanırken gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın ve gümüş fiyatları yakından takip ediliyor.

Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 1

Buna göre ons altın fiyatında 5 bin 200 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Gram altın ise yüzde 3,08’lik bir kayıp ile 7 bin 294 TL seviyesinde bulunuyor. Kapalı Çarşı’da gram altın ise 8 bin TL’den 7 bin 717 TL’ye geriledi.

Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 2

500 TL’LİK SERT KAYIP!

Gram fiyatı spot piyasada dün 7.811 TL ile tarihi rekorunu kırmıştı. 30 Ocak 2026 gram altın fiyatı 7 bin 294 TL'yi gördü. Böylece spot piyasada 1 günde zirveden yaşanan düşüş, 500 TL’yi aştı.

ABD’DE FED BAŞKANI DEĞİŞİYOR

Bugün ABD’de yeni Fed başkanının açıklanması bekleniyor. Yeni başkanın daha güvercin bir tutum ile hamle yapması bekleniyor. Powell’un yerine gelecek olan kişinin faiz indirim sürecini hızlandırması durumunda altın fiyatları da bu durumdan pozitif etkilenebilir.
Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 3

JEOPOLİTİK GERİLİMLERDE SON DURUM

Jeopolitik riskler ise devam ediyor. ABD-İran arasında artan gerilim, Rusya-Ukrayna arasındaki yeni haber akışı piyasaları etkiliyor. ABD’nin 1 hafta boyunca Kiev ve çevresine saldırı düzenlenmemesi talebine Rusya’nın olumlu cevap vermesi pozitif karşılandı.
Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 4

Jeopolitik risklerde yaşanabilecek gerilemeler, piyasada risk iştahını da artırarak güvenli liman talebini azaltabilir.

Dünkü işlemlerde 121,65 dolarla rekor kıran gümüş, 110 dolara kadar geriledi. Gümüşte günlük kayıp ilk işlemlerde %5’e yaklaştı. Gram gümüş ise 155 TL seviyesinde bulunuyor.
Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 5

ALIŞ VE SATIŞ ÇOK SERT GERÇEKLEŞİYOR!

Analistler, altının yükselişi ile hem alımların hem de satışları aynı sertlikte yaşandığını belirtiyor. Altında 5.000 dolar ve gümüşte 100 dolar seviyeleri hem teknik hem de psikolojik destek olarak talep ediliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasalar için önemli uyarılarda bulundu. Memiş, YouTube kanalında, Şubat ayında sert düşüş beklediğinin altını çizdi ve geri çekilmelerin ‘ilave ya da alım fırsatı’ olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 6

“İLK AYLARDA SÜREÇ BAŞLADI”

Memiş, emtia piyasalarında bilinçli bir yönlendirme olduğunu söyleyip şunları aktardı:

“Bir emtia savaşı başladı. Bir değişim sürecindeyiz. Amerika altın, Çin gümüş, bakır tarafında bu savaşı başlattı. Fiyatlar bilerek ve isteyerek manipüle ediliyor. 2026 yılının bir manipülasyon yılı olacağına dair daha önce uyarılarım vardı. Daha ilk aylarda bu süreç başlatıldı ve devam ettiriliyor”
Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 7

KAĞIT PARA TARİH Mİ OLUYOR?

Küresel güçlerin yeni dünya düzeni hedeflerine de dikkat çeken Memiş, sürecin takviminin öne çekildiğini belirterek şunları söyledi:

“Amerika, Çin ve Rusya yeni dünya düzenini hızlandırmaya çalışıyor. Plan 2030’du, artık 2027’ye çekildi. Büyük reset süreci hızlandı. Bununla birlikte dijital paralara geçiş de hızlandırılmak isteniyor. Kağıt paranın yerini dijital para sistemleri alacak.”
Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 8

“10 BİN TL SÜRPRİZ DEĞİL”

Gram altınla ilgili dikkat çeken seviyeleri hatırlatan Memiş, şu uyarılarda bulundu:
“Düşüşleri bir ilave olarak değerlendireceksin. Mesela şubat ayında mutlaka sert düşüşler olacaktır. Teknik düzeltmeler olacaktır. Belki bir hafta sonra, belki iki hafta sonra, belki bir ay sonra mutlaka sert düşüşler olacaktır.

Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 9
Bunu ya ilave olarak değerlendirmen lazım ya da bir alım fırsatı olarak görmen lazım. Ama sonuç itibariyle yıllık bazda bir planlama yapman lazım. Haziran ayında 8.000'li rakamları beklerken yıl bitmeden 8.000 TL seviyesi bugün gram altın TL fiyatında görüldü. Eğer önemli bir gelişme olursa, bir savaş riski yaşanırsa bu sefer gram altın TL fiyatında 2026 yılında 5 haneli rakamlar ilk kez görülebilir uyarım vardı. Artık bugün diyebiliyorum ki 2026 yılında 10.000’li rakamlar artık sürpriz olmayacak.”
Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 10

Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli planlama yapması gerektiğini vurgularken, önümüzdeki dönemde emtia piyasalarında dalgalanmaların daha da artabileceğine işaret etti.

Altından rekor sonrası 500 TL lik sert kayıp: İslam Memiş’ten Şubat uyarısı 11

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.291,76
7.294,81
% -3.13
08:52
Ons Altın / TL
225.655,61
225.835,08
% -3.55
09:07
Ons Altın / USD
5.188,69
5.191,42
% -3.81
09:07
Çeyrek Altın
11.666,82
11.927,02
% -3.13
08:52
Yarım Altın
23.261,84
23.853,71
% -3.13
08:52
Ziynet Altın
46.667,28
47.562,17
% -3.13
08:52
Cumhuriyet Altını
52.996,00
53.792,00
% 5.19
17:10
