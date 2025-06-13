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Altından tüm zamanların rekoru geldi! İsrail- İran gerilimi piyasaları vurdu, petrol fiyatları fırladı...

İsrail'in gece yarısı İran'a saldırmasının ardından piyasalarda da hareketlilik başladı. Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmelerin ardından petrol fiyatları yüzde 8 oranında artarak varil başına 73 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Aynı zamanda altın fiyatları da tüm zamanların rekorunu kırdı. Buna göre, gram altn 4.379 TL seviyesini gördü. Ons altın ise son 5 haftanın rekorunu kırdı. Analistlerden ise değerlendirmeler geldi.

Altından tüm zamanların rekoru geldi! İsrail- İran gerilimi piyasaları vurdu, petrol fiyatları fırladı...
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları yükselişe geçti. Gece yarısı İsrail'in İran'ı vurmasının ardından altın ve petrol fiyatları yükselişe geçti. İran devlet televizyonu Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını açıkladı. İsrail'in saldırıları sonrası arz kesintisi konusunda endişeler de arttı.

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ÇATIŞMALAR BÜYÜYEBİLİR Mİ?

İsrail, İran'ın yakında sivil bölgeler de dahil olmak üzere İsrail hedeflerine misilleme yapabileceğini öne süren raporlarla olağan üstü hal ilan etti. Daha geniş bir Orta Doğu çatışması olasılığı, küresel petrol akışının yaklaşık %20'si için hayati bir rota olan Hürmüz Boğazı'nı kesintiye uğratma tehdidinde bulunuyor.

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GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Jeopolitik gerilimlerin artmasının ardından altın cephesinde de fiyatlar zirve yaptı. Küresel piyasalarda ons altın %1’i aşan primle 3.435 dolara yöneldi ve 5 haftanın en yüksek seviyelerine çıktı. Yurt için piyasalarda ise gram altın 4 bin 379 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı 4.405 TL’yi bulurken, çeyrek altın 7.180 TL’ye yaklaştı.

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ANALİSTLERDEN DEĞERLENDİRME

Dünyada yaşanana belirsizliklerden dolayı yatırımcıların kıymetli madenlere yöneldiğini ifade eden analistler, “Bugünkü fiyatlamalar, rekor kapanış seviyesine de oldukça yakın gerçekleşiyor. Devam eden Gazze ve Ukrayna savaşına eklenen İran saldırıları belirsizliklerin zirve yapmasına ve bir korunma aracı olarak yatırımcıların kıymetli metale olan ilgisinin artmasına sebep oluyor” şeklinde konuştu.

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Aynı zamanda dolar endeksinin düşmesi de altının fiyatlanmasına neden oluyor. Altın ile ilgili değerlendirme yapan analistler şu sözleri sarf etti:

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“Piyasalar misilleme endişesini de göz önünde bulundurarak hafta sonu riskini almak istemeyebilir. 3.400-3.420 dolar bandı kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık halinde altında ivmelenme isteği sürebilir”

Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.340,28
4.340,79
% 1.32
08:45
Ons Altın / TL
135.085,88
135.122,50
% 1.39
09:00
Ons Altın / USD
3.426,21
3.426,61
% 1.17
09:00
Çeyrek Altın
6.944,45
7.097,19
% 1.32
08:45
Yarım Altın
13.845,49
14.194,37
% 1.32
08:45
Ziynet Altın
27.777,79
28.301,93
% 1.32
08:45
Cumhuriyet Altını
28.506,00
28.936,00
% 1.77
17:16
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gram altın çeyrek altın Altın Petrol
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