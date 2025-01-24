FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altının 4 bin lira olacağı tarihi söyledi! 'Panik yapmayın' deyip o fırsatı açıkladı...

Altının 4 bin lira olacağı tarihi söyledi! 'Panik yapmayın' deyip o fırsatı açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.01.2025 08:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Değerine değer katan altın yatırımcısının yüzünü güldürürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının 4 bin lira olacağı tarihi açıkladı. Peki, şu anda gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte altında son durum...

Altının 4 bin lira olacağı tarihi söyledi! 'Panik yapmayın' deyip o fırsatı açıkladı...

Altın ne kadar? ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarını düşürmek ile ilgili açıklamaları ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Fed'in 29 Ocak'ta alacağı faiz kararı, dünyada yaşanan jeopolitik riskler altın fiyatlarını doğrudan tetiklemeye devam ederken yatırımcı altında son durumu merak ediyor.

Altın-5

Yurt içi piyasalarda hareketli bir haftayı geride bırakan altın bugün sabah saatlerinde yeni bir rekor ile güne başladı. 24 Ocak 2025 tarihine 3 bin 183 liradan başlayan gram altın rekorunu tazeledi. Hafta başından beri değerine değer katan sarı maden yüzde 3,51 oranında yükseldi.

Altın 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasalar altının yükselişini takip etmeye devam ediyor. Şu dakikalarda gram altın serbest piyasada 3 bin 183 liradan seyrederken; Kapalı Çarşı'da gram altın 3 bin 205 liradan alıcı buluyor.

Altın-9

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın serbest piyasada 5 bin 239 liradan satılırken; Kapalı Çarşı'da 5 bin 230 lira fiyatından satılıyor.
Altındaki bu yükselişleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalı üzerinden değerlendirmede bulundu. Memiş, ons altın için 'Panik yapmayın' diyerek ons altın tarafında düşüş beklediğini kaydetti.

Ekran görüntüsü 2025-01-24 083142

GRAM VE ONS ALTIN YOLLARI AYIRDI

Ons altın ve gram altının artık yollarının ayrıldığını kaydeden Memiş, "2025 yılında ayrı yollarda devam edecekler. Gram altın tarafında sert düşüşler beklemeyin" sözlerini sarf etti.

Altın-10

TEMMUZ AYINDA 4 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLACAK

Memiş, Temmuz ayına kadar altının 3 bin 500 lira bandına çıkacağını; Temmuz ayından sonra ise 4 bin lira civarında olacağını söyledi ve, "3 bin 500 lira seviyesi Temmuz ayından önce gelecek. Nakite ihityacınız yoksa kenarda bekletmeye devam edin; nakite ihtiyacınız varsa, bu yükselişleri bir fırsat olarak değerlendirin ve işinizi görün" dedi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.185,55
3.185,93
% 0.98
08:42
Ons Altın / TL
99.035,91
99.099,62
% 0.96
08:56
Ons Altın / USD
2.775,00
2.775,41
% 0.78
08:57
Çeyrek Altın
5.096,88
5.209,00
% 0.98
08:42
Yarım Altın
10.161,58
10.417,84
% 0.97
08:42
Ziynet Altın
20.386,87
20.771,97
% 0.97
08:42
Cumhuriyet Altını
21.145,00
21.160,00
% -0.48
17:02
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
altın ne kadar çeyrek altın kaç lira gram altın alış fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlama

Ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlama

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

Trump'tan kripto para hamlesi: Kararnaneyi imzaladı

Trump'tan kripto para hamlesi: Kararnaneyi imzaladı

Şartları yerine getiren 19 bin liralık destek alacak!

Şartları yerine getiren 19 bin liralık destek alacak!

Zam farkları bugün ödeniyor

Zam farkları bugün ödeniyor

'Dükkan küçük ama hepsi fabrika gibi' 15 ülkeye satıyorlar!

'Dükkan küçük ama hepsi fabrika gibi' 15 ülkeye satıyorlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.