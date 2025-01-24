Altının 4 bin lira olacağı tarihi söyledi! 'Panik yapmayın' deyip o fırsatı açıkladı...

Altın ne kadar? ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarını düşürmek ile ilgili açıklamaları ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Fed'in 29 Ocak'ta alacağı faiz kararı, dünyada yaşanan jeopolitik riskler altın fiyatlarını doğrudan tetiklemeye devam ederken yatırımcı altında son durumu merak ediyor.

Yurt içi piyasalarda hareketli bir haftayı geride bırakan altın bugün sabah saatlerinde yeni bir rekor ile güne başladı. 24 Ocak 2025 tarihine 3 bin 183 liradan başlayan gram altın rekorunu tazeledi. Hafta başından beri değerine değer katan sarı maden yüzde 3,51 oranında yükseldi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasalar altının yükselişini takip etmeye devam ediyor. Şu dakikalarda gram altın serbest piyasada 3 bin 183 liradan seyrederken; Kapalı Çarşı'da gram altın 3 bin 205 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın serbest piyasada 5 bin 239 liradan satılırken; Kapalı Çarşı'da 5 bin 230 lira fiyatından satılıyor.

Altındaki bu yükselişleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalı üzerinden değerlendirmede bulundu. Memiş, ons altın için 'Panik yapmayın' diyerek ons altın tarafında düşüş beklediğini kaydetti.

GRAM VE ONS ALTIN YOLLARI AYIRDI

Ons altın ve gram altının artık yollarının ayrıldığını kaydeden Memiş, "2025 yılında ayrı yollarda devam edecekler. Gram altın tarafında sert düşüşler beklemeyin" sözlerini sarf etti.

TEMMUZ AYINDA 4 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLACAK

Memiş, Temmuz ayına kadar altının 3 bin 500 lira bandına çıkacağını; Temmuz ayından sonra ise 4 bin lira civarında olacağını söyledi ve, "3 bin 500 lira seviyesi Temmuz ayından önce gelecek. Nakite ihityacınız yoksa kenarda bekletmeye devam edin; nakite ihtiyacınız varsa, bu yükselişleri bir fırsat olarak değerlendirin ve işinizi görün" dedi.