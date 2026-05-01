FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında kayıp haftası! Gramı 6 bin 673 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 673 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 949 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 673 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 713 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6 bin 673 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 949 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 4 bin 592 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmasının ardından, dün gelen tepki alımlarıyla yükselen altının onsu, haftanın son işlem gününde satıcılı seyir izliyor.

Doların güçlü seyrini sürdürmesi ve Fed'in gelecek dönemde temkinli yaklaşımına devam edebileceğine dair beklentiler altın fiyatlarını baskılıyor.

Bugün yurt içi piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı olacak.

Analistler, bugün ABD'de imalat aktivitesine yönelik verilerin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.666,59
6.667,49
% -0.72
10:36
Ons Altın / TL
207.098,30
207.131,38
% -0.84
10:51
Ons Altın / USD
4.583,74
4.584,33
% -0.83
10:51
Çeyrek Altın
10.666,54
10.901,34
% -0.72
10:36
Yarım Altın
21.266,41
21.802,68
% -0.72
10:36
Ziynet Altın
42.666,15
43.472,01
% -0.72
10:36
Cumhuriyet Altını
44.308,00
44.978,00
% 1.63
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.