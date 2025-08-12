'Altının kaderi belirlenmiş olacak' O günü işaret etti! Gram altında 'muhtemel' rakam...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcısının gündeminden düşmüyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerle beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye devam ederken son olarak tarife açıklamalarıyla beraber ABD Başkanı Donald Trump'tan "Altına tarife uygulanmayacak" açıklaması gelmişti. Peki, altın için yön nereyi işaret ediyor? İşte güncel altın fiyatları ile beraber uzman ismin altın ile ilgili değerlendirmeleri...

A Para canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre altınlarına, külçelerine açıkçası yüzde 39'luk vergi uygulamasına dair gümrük görevlisinin çıkarmış olduğu ya da bir önerisiydi aslında ama Beyaz Saray tabii ki bu öneriyi reddetti. Dün de Trump'tan da açık olarak açık bir şekilde bunun uygulanmayacağını duymuş olmamız önemliydi. Tabii haberin etkisiyle beraber vadeli altında 3533 dolar seviyesine kadar çıkışların olduğunu görmüştük. Bu ciddi bir çıkıştı. Şunu görmüş olduk aslında bu tarifelerle beraber; İsviçre altını dışında Amerika vatandaşının ya da Amerika'dan gelebilecek olan talep karşısında, altın tedariğinin ne kadar zor olduğunu aslında bu gelişmeyle beraber anlamış olduk. İsviçre eğer bu noktada tıkanırsa altın bulmanın yolu ya da maliyeti biraz daha fazla olabilir diğer ülkelerden.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

O yüzden, altının yukarı yönde tepki göstermesi önemliydi. O yüzden İsviçre'nin bu noktada önemli bir tedarikçi olduğunu anlıyoruz. Bunun yanında tabii sadece altına olan uygulanacak olan tarifeler değil, işte Trump ve Amerika ve Çin arasındaki sürecin 90 gün ertelenmiş olması da emtialar açısından çok çok önemli bir gelişmeydi. Altın da, bakır da, gümüş de buna aslında pozitif tepki verdi diyebiliriz. Çünkü sadece gümrük vergilerinin getirmiş olduğu etki ya da gümrük vergileri şunu aslında yatırımcının gözünde belirliyordu; enflasyoni enflasyon da yükselecekse eğer altının gümüşün bu tabloda pozitif etkilendiğini görmüştük. Bunun yanında tabii bir de artık gözler Fed'e çevrilmiş oldu. Tarife savaşların etkilerini biraz daha ekonomide daha az hissetmeye başladı Amerika. Büyümeye dair ilk çeyrekte daralma vardı, daha sonra büyümenin bir miktar daha toparlandığını gördük. İstihdam piyasasına dair son zamanlarda bozulmaların olduğunu görüyoruz. Bir de tabii ki enflasyon rakamları. Bugün Amerika'dan TÜFE rakamlarını alacağız. Manşet rakamda yüzde 0.2'lik çekirdekte 0.3'lük ve manşet rakamının yıllık bazda değerlerinde ise yüzde 2.8'lik bir enflasyon rakamı bekleniyor. Tabii ki enflasyonun o yüzde 2'lik Fed'in enflasyon rakamlarından, beklentilerinden uzaklaşmış olması bir miktar ürkütücü ve korkutucu.

"YENİ TARİHİ REKORLARA DOĞRU GİDEBİLİRİZ"

Her ne kadar tarife savaşları bir miktar ılımlı geçse de altın yatırımcısı eğer tarife savaşlarının dışında Fed'i de izliyorsa, bu noktada faiz indirimlerine artık yaklaştık. Altının aslında güçlü düşüşlerinin hızlı olduğunu görüyoruz ama toparlanmalarının da hızlı olduğunu görüyoruz. O yüzden altın yatırımcısı açısından baktığımızda evet takip ettiğimiz önemli destek seviyeleri var; 3330, 3300 ve ana destek seviyemiz 3200 olmak üzere önemli destek bölgelerimiz var. Ama buralara geldikçe, yaklaştıkça alımların geldiğini görüyoruz. Bu ise altının hala güçlü olduğunu ve her veriye rağmen enflasyon korkusunun altını beslediğini söyleyebiliriz. İşte bu noktada yeniden yükselişlerin başlayabileceği fiyat ise 3365 dolarların, bu hafta çünkü orada biraz oyalandı. 3365 dolarların üzerinde haftalık kapanışlar yapabilirse burada 3400, 3450'nin üzerinde ise 3750'ye doğru yeni tarihi rekorlara doğru gidebiliriz.

"CUMA GÜNÜ ALTININ KADERİ BİR MİKTAR DAHA BELİRLENMİŞ OLACAK"

Cuma günü çok kritik olmuş olacak. Bu hafta işte enflasyon rakamı, üfe rakamları, Avrupa bölgesi büyüme rakamlarını alacağız, Japonya bölgesi büyüme rakamlarını alacağız. Bunların hepsi altını tabii ki etkileyecek ama asıl neden cuma günü Putin ve Trump görüşmesi olmuş olacak. Ukrayna'yı masaya yatıracaklar. Tabii Putin toprak istiyor, Zelenski bu noktada karşı çıkıyor. Avrupa Birliği de bunu görüşmeden önce Trump'la görüşmek istiyor. O yüzden cuma günü altının kaderi bir miktar daha belirlenmiş olacak.

"3200 TEMEL DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALDIĞI SÜRECE YÜKSELİŞLERİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEVAM EDECEĞİNİ GÖREBİLİRİZ"

O yüzden sert hareketler olabilir. Yatırımcının, yatırımcıların bu noktada temkinli olmasında fayda var. Ama altın yükseliş yolunda yoluna devam ediyor açıkçası. 3200 temel desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini görebiliriz altın cephesinde. Tabii risk işte dünyada bir miktar yükseldiği zaman da altında bir miktar gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Bu yaz ayların sonlarında da sonbaharda da endeksler cephesinde kendini gösterebilir risk iştahının yükselmesi. Ama geçmiş istatistiklere baktığımız zaman da aslında birlikte yükseldiği senaryoların daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden risk iştihanın yükselmesi altının düşeceği anlamına gelmemesi gerekiyor. Böyle bir analiz yapabiliriz. Altın yoluna S&P yükselse de risk iştahı düşse de yükselse de yoluna muhtemelen devam edecek. Çünkü artık yatırımcıların enflasyona dair korkuları artıyor. Bugün de muhtemelen Amerika'dan bu korkuların perçinleştiği bir gün olacak gibi görünüyor.

3300 önemli destek seviyesi. 3300'ün altında 3.200 dolar çok önemli bir destek seviyesi. 3.200 doların altında tabii bir miktar alıcı kalmamak gerekiyor altında daha sert satışlar görebiliriz. Ama yakın vadede 3365 doların üzerinde kaldığında 3400, 3450, 3500, 3750 şeklinde direnç seviyelerimiz var. Ama özellikle takip edeceğimiz seviye şu an yakın vadede bu hafta haftalık kapanışlarda 3365'in üzerinde kapatacak mı kapatmayacak mı? Bu altın yatırımcısı açısından çok önemli bir gelişme.

"GRAM ALTINDA 5000 - 5500 TL BANDINA DOĞRU YÜKSELİŞLER MUHTEMEL GÖRÜNÜYOR"

Gram altın cephesine baktığımızda 4380 TL'lerde olduğunu görüyoruz. Burada da belki 4315 - 4320 TL seviyelerine doğru sarkmalar görebiliriz gram altında. Orada bir miktar daha güçlü bir tablo var. Yukarıda ise zaten yeni zirveler konuşuyorsak ons altında gram altında 5000 - 5500 TL bandına doğru yükselişlerin olması daha muhtemel görünüyor.

O yüzden ons altındaki destek seviyeleri gram altında da bir miktar düşüşleri beraberinde getirebilir, bir alım fırsatı yaratabilir ya da portföylerini eklemek isteyenler açısından bir alım fırsatı yaratabilir. Ama genel itibarıyla baktığımızda dünyada güllük gülistanlık işte Trump ve Amerika ve Putin arasında ciddi, pozitif gelişmeler olmadığı sürece burada altının düşmesi için şu an bir neden yok gibi.

"ALTIN YATIRIMCISININ TADINI KAÇIRMAYA BAŞLADI"

Tabii ki sert düşüşler, sert çıkışlar iyice artık burada altın yatırımcısının tadını kaçırmaya başladı diyebiliriz. Kararsız tablo acaba düşecek mi? Altın aldık ama elimizde mi kaldı? Keşke daha aşağıdan alsaydık gibi fikirlere kapılabilir yatırımcılar ama altın zaten uzun vadeli bir yatırım aracı. Yükselişlerin önümüzdeki dönemlerde devam edeceğini söyleyebiliriz. Düşüşler ise hala alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani o tut, bekle ya da düşerse de ekle tavrı devam ediyor şu an altında"

12 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.46 itibarıyla 4383 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.47 itibarıyla 7166 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.47 itibarıyla 14 bin 326 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.02 itibarıyla 29 bin 369 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN NE KADAR

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.02 itibarıyla 71 bin 659 TL seviyesinde.