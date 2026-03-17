FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kilogram fiyatı! (17 Mart 2026)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 220 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 65 bin lira, en yüksek 7 milyon 457 bin 224 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 7 milyon 220 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 172 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 25 milyar 943 milyon 783 bin 317,53 lira, işlem miktarı ise 3 bin 631,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 26 milyar 996 milyon 441 bin 459,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.121,18
7.122,12
% 0.18
16:54
Ons Altın / TL
221.770,86
221.826,04
% 0.32
17:09
Ons Altın / USD
5.017,27
5.017,86
% 0.23
17:09
Çeyrek Altın
11.393,89
11.644,66
% 0.18
16:54
Yarım Altın
22.716,56
23.289,33
% 0.18
16:54
Ziynet Altın
45.575,55
46.436,21
% 0.18
16:54
Cumhuriyet Altını
48.062,00
48.778,00
% 0.83
16:45
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.