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New York borsası yükselişle açıldı (03 Ağustos 2026)

New York borsası, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik beklentilerin risk iştahını artırmasıyla haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı (03 Ağustos 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artarak 52.759,06 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artışla 7.504,78 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,31 kazançla 25.452,66 puana yükseldi.

Pay piyasaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra şirket bilançoları ile makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğu yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki iyimser havada etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı.

Trump, ayrıca dün New Jersey'den Washington'a dönüşü sırasında uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları gerilerken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 5,1 düşüşle 83,4 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 79,2 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona ilişkin endişeleri bir miktar hafifletmesiyle tahvil faizleri de geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan düşüşle yüzde 4,69 seviyesine indi.

Öte yandan devam eden bilanço sezonu da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçen hafta bilançolarını açıklayan Microsoft ve Amazon'un finansal sonuçları, şirketlerin yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişelerin hafiflemesinde etkili olmuştu.

Bu hafta teknoloji sektöründe açıklanacak yeni bilançolar da yakından izlenecek. Haziran ayındaki halka arzının ardından ilk çeyreklik finansal sonuçlarını yarın açıklayacak SpaceX'in bilançosunda özellikle yapay zeka harcamalarına ilişkin veriler odakta olacak.

Bunun yanı sıra Palantir, Advanced Micro Devices (AMD) ve SanDisk gibi şirketlerin bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlarda da yatırımcılar, yapay zeka yatırımlarına ilişkin mesajları yakından takip edecek.

Makroekonomik veri gündeminde ise ABD'de hafta boyunca açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin veriler öne çıkıyor. Özellikle cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından takip edilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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