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Konya aylık ihracatta tarihinin en yüksek rakamına ulaştı

Konya, temmuz ayında 357 milyon 520 bin dolarlık ihracatla aylık bazda tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 11,8 artıran kent, Türkiye ihracatından yüzde 1,62 pay alarak iller sıralamasında 9. sıraya yükseldi.

Konya aylık ihracatta tarihinin en yüksek rakamına ulaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın ihracatının aylık bazda tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Temmuz 2026 ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Konya'nın temmuz ayı performansıyla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 1,62 pay alarak iller sıralamasında 9. sıraya yükseldiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Konya'mız temmuz ayında gerçekleştirdiği 357 milyon 520 bin dolarlık ihracatla aylık bazda bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatımızın yüzde 11,8 artmış olması, firmalarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve ihracat kararlılığını göstermesi bakımından son derece değerlidir. Türkiye ihracatından aldığımız payı artırarak iller sıralamasında 9. sıraya yükselmemiz de bu başarının önemli göstergelerinden biridir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Konya İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi temmuz tim
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