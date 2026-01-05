FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 310 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 310 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 310 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 310 bin lira, en yüksek 6 milyon 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 6 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 38 milyon 543 bin 967,58 lira, işlem miktarı ise 1117,83 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 381 milyon 353 bin 395,66 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.280.000,00 4.543,00
En Düşük 6.310.000,00 4.372,00
En Yüksek 6.380.000,00 4.613,70
Kapanış 6.310.000,00 4.372,00
Ağırlıklı Ortalama 6.364.588,46 4.535,69
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.038.543.967,58
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.117,83
Toplam İşlem Adedi 58Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
STM, 11 farklı tersanede 44 savaş gemisinin inşasında rol aldıSTM, 11 farklı tersanede 44 savaş gemisinin inşasında rol aldı
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (5 Ocak 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (5 Ocak 2026)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.153,89
6.154,76
% 2.72
18:14
Ons Altın / TL
191.242,11
191.288,87
% 2.63
18:29
Ons Altın / USD
4.444,70
4.445,26
% 2.62
18:29
Çeyrek Altın
9.846,23
10.063,04
% 2.72
18:14
Yarım Altın
19.630,92
20.126,08
% 2.72
18:14
Ziynet Altın
39.384,92
40.129,06
% 2.72
18:14
Cumhuriyet Altını
41.824,00
42.456,00
% -0.14
17:08
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.