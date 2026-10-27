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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 423 bin 11 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 423 bin 11 liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 423 bin 11 liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 385 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 435 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 423 bin 11 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 441 bin 111 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 695 milyon 633 bin 894,90 lira, işlem miktarı ise 1359,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 695 milyon 633 bin 894,90 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 423 bin 11 liraya düştü 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
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Gram Altın
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% 1.18
18:46
Ons Altın / TL
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202.347,41
% 1.22
19:01
Ons Altın / USD
4.063,22
4.063,71
% 1.16
19:01
Çeyrek Altın
10.401,36
10.630,36
% 1.18
18:46
Yarım Altın
20.737,71
21.260,72
% 1.18
18:46
Ziynet Altın
41.604,93
42.391,50
% 1.18
18:46
Cumhuriyet Altını
42.792,00
43.434,00
% 0.6
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın
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