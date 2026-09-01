Altının kilogram fiyatı 6 milyon 735 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 715 bin lira, en yüksek 6 milyon 832 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 735 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 855 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 582 milyon 708 bin 294,67 lira, işlem miktarı ise 674,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 759 milyon 878 bin 75,92 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: