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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 815 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 815 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 815 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 795 bin lira, en yüksek 6 milyon 838 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 815 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 823 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 73 milyon 276 bin 515,33 lira, işlem miktarı ise 451,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 414 milyon 173 bin 540,58 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, QNB Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Aizona Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 815 bin liraya geriledi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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