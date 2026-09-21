86 yaşında üretime devam ediyor! Yetiştirdiği biberler bölgeye yetiyor

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Ahmet Can, ilerleyen yaşına rağmen çiftçiliği sürdürüyor. Oğlu Erdal Can ile birlikte tarlasında biber yetiştiren Can, elde ettiği ürünleri Van merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderiyor.

Tekevler Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Can, yaklaşık 50-60 yıldır geçimini çiftçilikten sağlıyor. Oğlu ile birlikte üretimini sürdüren Can, yetiştirdiği biberlerden ailesinin gelirini sağlarken, hasat döneminde çalıştırdığı tarım işçilerine de iş imkanı sunuyor.

10 DÖNÜMLÜK TARLADAN GÜNLÜK 6 TON BİBER

10 dönümlük tarlasında biber üretimi yapan Ahmet Can, ürünlerinin bu yıl verimli olduğunu belirtti. Günlük 6 ton biber elde ettiğini söyleyen Can, ürünleri 30 liradan sattığını ifade etti.

Can, yaşına rağmen çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, "Biber ektim. Biberi de güzel oldu. Günlük 6 ton biber üretiyorum, hala gönderiyorum. 30 liradan veriyorum. Benim yaşım 86. Şimdi 86'lar mezardalar. Ben hala yaşıyorum. Cenab-ı Allah bana öyle bir kuvvet vermiş ki günde bir tarlayı yaparım. Cenab-ı Allah bana sağlık verdiği müddetçe bu işimi devam ettireceğim. Benim bir kuşum var, sabah saat 06.00'da evin camına vuruyor beni kaldırıyor. Allah bana bir kuvvet vermiş, gidiyorum tarlaya bu işi yapıyorum" dedi.

TARLADAN GEÇİMİNİ SAĞLAYAN İŞÇİLER

Van il merkezinden Erciş’e tarım işlerinde çalışmak için gelen Sadullah Kabal da biber hasadında görev aldığını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır Van’da ve Erciş’te tarım işleri yaptığını belirten Kabal, ailesiyle birlikte biber toplamaya geldiklerini anlattı.

Kabal, "Biber işleriyle uğraşıyorum. 20 yıldır bu işi Van'da da yapıyorum, Erciş'e de geliyorum. Biberleri çok güzel. Biz ailece toplamaya geliyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bizim bir gelirimiz yok. Sadece bunlardan gelirimiz oluyor. Her yere de gidiyoruz" dedi.

Ahmet Can’ın oğlu Erdal Can da 20 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek biberin yanı sıra domates ve lahana da yetiştirdiklerini söyledi. Ürünleri çevre illere gönderdiklerini aktaran Can, bu yıl biber tarlasında verimin iyi olduğunu ifade etti.

Erdal Can, "Biber, domates, lahana ekiyorum, çevre illere veriyoruz. Gördüğünüz gibi biber tarlamızda bu sene verim iyiydi. Allah bereket versin. Bu biberleri satmak için Van'ın haline götürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır