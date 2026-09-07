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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 820 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 820 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 820 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 800 bin lira, en yüksek 6 milyon 862 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 düşüşle 6 milyon 820 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 922 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 544 milyon 570 bin 443,85 lira, işlem miktarı ise 372,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 631 milyon 184 bin 511,43 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Aizona Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.922.900,00 4.432,30
En Düşük 6.800.000,00 4.360,00
En Yüksek 6.862.000,00 4.385,00
Kapanış 6.820.000,00 4.385,00
Ağırlıklı Ortalama 6.821.333,93 4.381,19
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.544.570.443,85
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 372,03
Toplam İşlem Adedi 41
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.866,13
6.866,89
% -0.46
18:42
Ons Altın / TL
213.679,87
213.764,27
% -0.39
18:57
Ons Altın / USD
4.412,74
4.413,38
% -0.38
18:57
Çeyrek Altın
10.985,80
11.227,37
% -0.46
18:42
Yarım Altın
21.903,10
22.455,29
% -0.46
18:42
Ziynet Altın
43.943,22
44.772,13
% -0.46
18:42
Cumhuriyet Altını
45.161,00
45.842,00
% -0.04
17:02
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