Altının kilogram fiyatı 6 milyon 820 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 800 bin lira, en yüksek 6 milyon 862 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 düşüşle 6 milyon 820 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 922 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 544 milyon 570 bin 443,85 lira, işlem miktarı ise 372,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 631 milyon 184 bin 511,43 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Aizona Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 6.922.900,00 4.432,30

En Düşük 6.800.000,00 4.360,00

En Yüksek 6.862.000,00 4.385,00

Kapanış 6.820.000,00 4.385,00

Ağırlıklı Ortalama 6.821.333,93 4.381,19

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.544.570.443,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 372,03

Toplam İşlem Adedi 41

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır