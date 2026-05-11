Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 855 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 805 bin lira, en yüksek 6 milyon 930 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 895 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 428 milyon 975 bin 187,27 lira, işlem miktarı ise 1677,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 428 milyon 975 bin 187,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.903,22
6.904,05
% 0.41
17:23
Ons Altın / TL
214.469,21
214.516,23
% 0.3
17:38
Ons Altın / USD
4.726,57
4.727,15
% 0.25
17:38
Çeyrek Altın
11.045,16
11.288,13
% 0.41
17:23
Yarım Altın
22.021,28
22.576,25
% 0.41
17:23
Ziynet Altın
44.180,62
45.014,43
% 0.41
17:23
Cumhuriyet Altını
45.634,00
46.324,00
% 0.61
17:07
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

