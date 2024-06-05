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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 16:53
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 448 bin liraya yükseldi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 451 milyon 346 bin 887,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 441 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 448 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 448 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 450 milyon 737 bin 209,81 lira, işlem miktarı ise 596 kilogram oldu.

ALTIN BORSASINDA BUGÜN EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

(AA)

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