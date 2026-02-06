FİNANS

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı: ‘1 gram altın yok’

Altın son günlerde geri çekilmeleri ile yatırımcısına alım fırsatı verdi. 8 bin TL’yi gördükten sonra düşüşe geçen altın, kar satışlarını tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı için önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2026 gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın kaç TL? Altın ne kadar? Sarı metal 2026’ya hızlı başlayarak 8 bin TL seviyesini test ettikten sonra kar satışları ile beraber düşüşe geçti. Bugün öğle saatinde 6 bin 817 TL seviyesinde bulunuyor. Dalgalı bir seyri takip eden gram altın, yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor.

SAVAŞIN AYAK SESLERİ

ABD ile İran arasında artan tansiyon savaşın ayak sesleri olarak değerlendiriliyor. Bugün ise taraflar Umman’da nükleer faaliyetleri sınırlandırmak için bir araya geldi. Jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizlik altının yükselmesine neden oluyor.

ALTIN NE KADAR?

6 Şubat 2026 tarihinde ise güncel altın fiyatlarını yatırımcılar yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, HaberGlobal’e altın için önemli açıklamalarda bulundu.

Memiş, bugünlerde alım fırsatının devam ettiğini kaydederek, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını hatırlattı. Alım yönlü karar alınması gerektiğini ifade eden Memiş, “Önümüzdeki haftadan itibaren tekrar yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Altın alamamış, yeniden nakite geçmiş olan yatırımcısı bence bir alım fırsatı tekrar yakaladığını söyleyebilirim” sözlerini kullandı.

GÜMÜŞ ALACAKLARA ALIM FIRSATI

Gümüşün altına göre daha sert gerilediğini belirten Memiş, 70 dolar seviyesinin destek konumda olduğunu açıkladı ve alım yapmak isteyenler için bu haftanın uygun olduğunu ifade etti ve, “Altın ve gümüş fiyatlarında önümüzdeki hafta yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor” dedi.

ALTINDA 4 BİN TL GÖRÜLÜR MÜ?

Gram altın tarafında 4 bin TL veya 5 bin TL seviyelerinin görülüp görülmeyeceğine ilişkin Memiş, şu cümleleri kurdu:

“Piyasalarda her şey mümkün. Özellikle ben tekrar uyarımı yenilemek isterim. Bu yıl her ay altın ve gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanmalara yatırımcının hazır olması gerekiyor. Yani bu bant aralıklarını, bu geniş bant aralıklarını, bu manipülasyon piyasasını bu yıl boyunca göreceğiz”

İKİNCİ KAR SATIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Altında yılın ikinci yarısında hızlı bir satışın olabileceğini ifade eden Memiş, “Emtia tarafında zaten planladıkları bu manipülasyon piyasasını yapma sebepleri altın ve gümüşü aynı kripto para piyasasındaki yatırımcılar gibi bir spekülasyon aracı olarak kullanacaklar. Sert düşüşler, sert yükselişler ama bu aradaki karları cebine koyacaklar. Planlan bu. O yüzden manipülasyon piyasası diyoruz. O yüzden belirsizlik diyoruz. Yatırımcılara uzun vadeli planlanın diyoruz” sözlerini sarf etti.

“BATACAK! BAŞKA ÇARESİ YOK”

Altınını alıp kenara koyanlar için bir problem olmadığını ifade eden Memiş, şu cümleleri kurdu:

“Finansal piyasalarda kaldıraçlı işlem yapanlar, kredili işlem yapanlar batacak. Yani bunların başka bir çaresi yok. Onların çok dikkat etmesi lazım. Bu yıl altın ve gümüş yatırımcısı finansal piyasalarda kısa vadeli kaldıraçlı işlemler falan vesaire yapıyorsa onlar için risk büyük ama gelenekçi yatırımcılar için problem yok”

ALTIN BORÇLANACAKLAR DİKKAT!

Altın borçlananlar için şu an bir fırsat olduğunu belirten Memiş, “Eğer nakit bulabiliyorlarsa veya ellerinde nakit varsa bu fırsatı değerlendirebilirler. Eğer altın borçlanma zorunlu olanlar varsa altın borçlanacaklarsa 10 bin TL’li rakamları kafalarına yazması lazım. Ona göre bir plan maliyet çıkarmaları lazım. Altının genel trendi yukarı yönlü. Bu düşüşler kalıcı değil. Bizim beklediğimiz kar satıcıları gerçekleşti. iki günde 1200 dolar geriledi. Bu ciddi bir rakam” dedi.
“1 GRAM ALTIN YOK”

Değerli metallerin sahteciliğinin çok olduğunu ifade eden Memiş, “Türkiye'nin kurumsal mağazaları var, rafineleri var. Onların internet sayfasını tercih etmesi lazım. Şu anda piyasada 1 gram altın yok mesela. Herkes internete yükleniyor ama dikkat edin dolandırılırsınız ve dolandırıldığınızda sonradan bozulmaya geldiğiniz zaman anlarsınız ama işten geçmiş olur” deyip sözlerini tamamladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.790,92
6.791,99
% 0.88
12:15
Ons Altın / TL
212.107,33
212.195,91
% 1.32
12:30
Ons Altın / USD
4.863,91
4.864,48
% 1.13
12:30
Çeyrek Altın
10.865,48
11.104,90
% 0.88
12:15
Yarım Altın
21.663,04
22.209,80
% 0.88
12:15
Ziynet Altın
43.463,10
44.284,62
% 0.89
12:15
Cumhuriyet Altını
47.150,00
48.027,00
% -2.88
17:01
Haber Gönder
Haber Gönder
