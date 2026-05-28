e-Ticarette en fazla kargo Tuzla'dan gönderildi, Çankaya'dan alındı

Türkiye'de, geçen yıl elektronik ticaret (e-ticaret) ortamında, en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken, en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kargo ve lojistik sektörü, e-ticaretin en önemli paydaşlarından birini oluşturuyor.

Siparişlerin, tüketicilere ulaştırılma hızındaki değişim, e-ticaret altyapısındaki gelişimin önemli göstergeleri arasında bulunuyor. Bu kapsamda, teslimat süreçlerinde sağlanan hız ve verimlilik artışı, tüketici memnuniyetini doğrudan etkiliyor.

Özellikle, aynı gün ve ertesi gün teslimat uygulamalarının yaygınlaşması, sektördeki rekabeti artırıyor.

PAKETLERİN ÇOĞU 24-48 SAATTE TESLİM EDİLDİ

Ticaret Bakanlığınca yayımlanan, "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"nda geçen yıl kargo teslim sürelerindeki gelişmeler de ele alındı. Rapora göre, ülkede e-ticaret ortamında gerçekleştirilen gönderilerin yüzde 17'si şehir içi, yüzde 83'ü şehirler arası teslim edildi.

Türkiye'de, 2023'te 46,2 saat olan ortalama kargo teslim süresi, geçen yıl 42,2 saate geriledi. Teslimatların büyük bir bölümü, 24-48 saatte alıcısına ulaştırılırken, bu zaman aralığı yüzde 53,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Dağıtımların yüzde 26,3'ü 48-72 saatte, yüzde 13,8'i ise 24 saat içinde yapıldı.

En fazla kargo gönderimini, geçen yıl yüzde 53,5 ile İstanbul yaptı. Bunu yüzde 7,5 ile Ankara, yüzde 7,3 ile Kocaeli, yüzde 5,9 ile İzmir ve yüzde 3,5 ile Bursa takip etti.

İstanbul'un Tuzla ilçesi, geçen yıl yüzde 8,7 ile en fazla gönderimin yapıldığı yer olurken, Bağcılar yüzde 5,2 ile ikinci sırada geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesi yüzde 4,8 ile kargo gönderiminde üçüncü sıraya yerleşti.

Ankara'nın Çankaya ilçesi, geçen yıl yüzde 2,5 ile en yüksek kargo gönderisi alan ilçe oldu. Bunu yüzde 1,6 ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi, yüzde 1,5 ile Sarıyer ve Tuzla ilçeleri takip etti.

EN HIZLI TESLİMAT SAKARYA'DAN İSTANBUL'A YAPILDI

Kargo teslim hızında öne çıkan güzergahlar da raporda belirtildi.

Bu çerçevede, saat bazında en hızlı teslimat Sakarya'dan İstanbul'a yapıldı. Ankara'dan İstanbul'a, Kocaeli'den İstanbul, Bursa ve Ankara'ya ulaştırılan kargolar da en kısa teslim süreleri arasında yer aldı.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu, kişi başına en çok kargo paketinin düştüğü bölgeler oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

