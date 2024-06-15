Bayram sonrası altın fiyatları ne olur? İslam Memiş tek tek açıkladı: Temmuz itibarıyla başlıyor (15 Haziran Cumartesi güncel gram altın çeyrek altın fiyatları)

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.958,11, en yüksek 10.575,98 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,39 değer kazanarak 11.745,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,92 artışla 9.974,16 puan, Sanayi Endeksi 2,07 kazançla 14.150,32 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.681,19 puan oldu.

GRAM ALTINDA YÜZDE 2’LİK YÜKSELİŞ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,04 artışla 2.450 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,44 kazançla 15 bin 970 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,31 artışla 32,6860 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,01 düşüşle 34,9060 lira oldu.

BAYRAM SONRASI İÇİN İSLAM MEMİŞ’TEN UYARI

Peki bayram sonrasında yatırımcıları nasıl bir piyasa bekliyor? Altın fiyatları ne olur? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bir haftanın daha sonuna geldik. ABD'de enflasyon verisi geldi. Fed kararı geldi, başkanın açıklamalarını takip ettik. Belirsizlikler var. Bizim bayramdan sonra nasıl bir piyasa bekliyor olabilir?” diyerek şunları kaydetti:

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul 10 bin 415 puanda. Yüzde 2.45 değer artışı, tepki alımıyla yoluna devam etti. 10 bin 400 üzerinde kapanış lazım. Bayram tatilinde 10 bin 400 üzerinde kalıcı olursa 11 bin puanı telafuz edebiliriz. 10 bin altındaki rakamları da yakından takip etmekte fayda var. Bütün hisse senetlerine ise yansımıyor bu yükselişler. Beklemeye devam. Düşüş yönlü öngörümde bozulma yok.

DOLAR/TL KURU

Dolar TL kuru 32 lira 30 kuruşta stabil şekilde haftayı tamamlıyor. Euro dolar paritesi 1.08'de. Bu da stabil. Haftayı da belirsiz ve yatay tamamlıyoruz. 1.08 altındaki rakamlar ucuz. Euro TL kuru 35 lira 10 kuruş. Parite toparladığı için kur da 35 liradan uzaklaşmıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Ons altın 2315 dolarda. Bu hafta 2340 dolarla alakalı beklediğimizi ifade etmiştim. Dün 2341 dolar test edildi. Tekrar satış baskısında kaldı. 2280-2380 dolar aralığında piyasaları oyalamaya devam edecekler. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum 4 hafta için. Biz 9 günlük resmi tatilde dışarıdaki gelişmelere bakacağız. Dışarıda siyasi gerilim tarafında gelişme olmazsa aşağı yönlü baskılanma devam edecektir. Elinde dolar bulunduranların bilgisine.

Gram altın serbest piyasalarda 2410 - 2419 lirada. 2400 destek seviyesi çalışıyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar bu seviyeler kalıcı değil. Yıl sonu öngörümde değişiklik yok. Ons altında 2600 - 3000 dolar. Gram altında 3000 - 3500 TL beklentim devam ediyor. Altındaki bu düşüşler kalıcı değil, temmuz itibarıyla yukarı yönlü hareketleri bekliyorum.”







