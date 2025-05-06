'Bir bakacaksınız...' Gram altın için kritik rakam! 'Yatırımcının kafası bayağı karışacak'

Altın fiyatları yıla hızlı başlayıp sert yükseliş göstermişti. Gram altın tarafında 4305 TL, ons altın tarafında da 3500 dolar zirve seviyelerinin görülmesinin ardından yeniden bir düzeltme hareketiyle düşüşe geçmişti. Bu düşüş ardından altın fiyatlarında bir süredir yeniden yükseliş görülüyor. Peki, altında bu dalgalı seyir sürecek mi? Altın yatırımcısının kafası altının yönü ile ilgili karışıkken uzman isimlerin altın tahmin ve yorumları da merak ediliyor. İşte uzman isimden altın yatırımcısının aklındaki sorulara dair değerlendirmeler...

"KISA VADEDE SERT HAREKETLER GÖRECEĞİZ"

TGRT Haber yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta yaşanan 300 dolar, 300 lira gram altın ve ons altın tarafındaki düşüşler ciddi düşüşlerdi. Bu kısa vadeli düşüşlerdi. Kısmen yüzde 50 bir alım fırsatı verdi. Tekrar yine kısa vadede böyle sert hareketler göreceğiz. O yüzden sert hareketlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Orta ve uzun vadede yine yükselme trendi devam ediyor. Yani yükseliş beklentimiz devam ediyor.

"HEM ALACAKLAR HEM SATACAKLAR SABIR NOKTASINDA BÜYÜK BİR İMTİHANDAN GEÇECEK"

Ama altın fiyatları önümüzdeki bir ay boyunca sert hareketler sergileyerek yine yoluna devam edecek. Oldukça sert olacak. Yani bir bakacaksınız 200 dolarlık bir satış var. Bir bakacaksınız bir hafta sonra 200 dolarlık bir artış var. Böyle belirsiz bir süreçte yoluna devam edecek. O yüzden yatırımcısının kafası da bayağı karışacak. Yani satacaklar kaygılı olacak, alacaklar kaygılı olacak. Zaten piyasayı böyle dizayn ettiler 2025 yılında. Ne alsınlar, ne satsınlar. Yani herkes panik içinde. Yani 2025 yılı öngörülemeyen bir yıl olduğu için oyunlar yeniden kuruluyor ve dolayısıyla da bu süreçte hem alacaklar hem satacaklar sabır noktasında büyük bir imtihandan geçeceğini ben düşünüyorum.

Ons altın şu anda 3378 - 3380 dolar seviyesinde. 3200 dolar seviyesine kadar geçen hafta sert bir şekilde gerileme gördük. Bu hafta o kayıplarını tekrar geri aldı. Çin piyasaları açıldı. İşçi bayramı dolayısıyla kapalıydı Çin piyasaları. Fizike taleple birlikte tekrar yükseldi ve hızı yükseldi son iki günde. 180 dolar civarında bir artış gördük. Yine burada 3000 - 3500 dolar aralığında sert bir şekilde dalgalanan bir fiyatlama yine bizi beklemeye devam ediyor. Gram altın 4256 lira seviyesinde şu an itibarıyla.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA HEDEF 4500 LİRA SEVİYESİ"

Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Önümüzdeki aylarda hedef 4500 lira seviyesi. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Bu zamana kadar bu 5 aylık süreç içerisinde ons altının getirisi yüzde 38, gram altının getirisi yüzde 43. Zaten bugüne kadar o yıllık getiriyi yatırımcısına verdi. Bundan sonra ben ilk kez altın alacağım, ben de kazanacağım düşüncesinde olan yatırımcılar da farklı enstrüman arayışında olması gerekiyor. Çünkü daha ne kadar kazandıracak? Orada bir risk var. Onu tekrar iyi analiz etmek lazım yatırımcısının.

"GÜMÜŞ ALTINA KIYASLA ÇOK UCUZ KALDI"

Gümüş çok ucuz kaldı. Yani altın gümüş rasyosu 102 seviyesinde ve oldukça ucuz kaldı gümüş. Dolayısıyla her ne kadar altın konuşulsa da gümüşün altına kıyasla çok ucuz kaldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla yatırımcılar biraz daha iyi karar vermeli. Mesela 3500 dolar seviyesine kadar yükselen ons altının karşısında Bitcoin 85 bin dolardı. Tekrar 3380 dolara yükseldi, Bitcoin 97 bin dolardan 94 bin dolara geldi. Artık şunu takip edeceğiz; altın fiyatlarındaki yükseliş, Bitcoin'in düşüşü, Bitcoin yükselişi, altın fiyatlarındaki düşüş; teraziyi böyle okumak lazım. Ve yine bu yılla alakalı Bitcoin tarafında yükseliş beklentimiz devam ettiği için ons altında tekrar ara ara satış baskısı ile ilgili beklentimiz devam ediyor.

FED'İN FAİZ KARARI

Amerika Merkez Bankası Fed yarın akşam 21'de faiz kararını açıklayacak. 21.30'da Fed Başkanı Powell kameraların önüne geçecek ve basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Özellikle Trump'ın söylemli baskısı vardı ve dolayısıyla Powell nasıl bir cevap verecek? Tekrar yıl sonuna kadar Fed'in bir faiz indirme olasılığı var mı? Burada tartışmalara biraz daha odaklanacağız. Ben Fed tarafından bir faizlerde değişikliğe gitmesini şahsen beklemiyorum. Piyasaların yüzde 95'i de Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini fiyatlıyor. Ama genele baktığımız zaman bu tarafta da tartışmalar biraz daha önümüzdeki aylarda artacak gibi duruyor.

"DİRENÇ SEVİYELERİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

2025 yılında yine altın, altın çağını yaşayacak. Burada bizim bir şüphemiz yok. Gram altın tarafında hedefimiz 4 bin 500 lira kısa vadede. Ons altın tarafında 3500 tekrar yeniden. Bu direnç seviyelerini takip edeceğiz. Ondan sonra tekrar yorumlayacağız yukarısı için. Ama bu yıl yine altın fiyatları her yıl olduğu gibi yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ancak tekrar altını çizerek ifade etmek isterim. Bugüne kadar altın almamış olan yatırımcısı ben altın aldım, altın yatırımı yaptım, yıl sonuna kadar bekleyeceğim, acaba kazanır mıyım? İşte bu sorusunun cevabını kendinde araması gerekiyor.

(Mayıs ayında) Rusya Ukrayna tarafındaki haber akışları önemli olacaktır. Ortadoğu'daki gelişmeler önemli olacaktır. Ya jeopolitik gerilimlerde artış olacak, ticaret savaşında gerginlik olacak ya da iyimser haberler gelecek. Piyasa bayağı sıkıldı 4,5 aydan beri ve dolayısıyla da ben çok kötümser değilim mayıs ayıyla alakalı"