'Böylesine ilk defa şahit oldum' Altın düşünce Kapalı Çarşı'ya gittiler, kafalar karıştı

Altın yeni haftaya da düşüşle başlamıştı. Altının sert hareketleri uzmanları bile şaşırtmaya başladı. Almak isteyen acaba daha da düşer mi, satmak isteyense acaba tekrar yükselir mi de soruyor. Peki, Kapalı Çarşı'da neler yaşandı? Gram altın ne kadar oldu? 28 Ekim Salı güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"DÜŞÜŞÜ GÖRÜNCE..."

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Şu an aslında alım fırsatı hazır düşmüşken" derken bir başkası da "Biz de şu düşüşü görünce arkadaşımla birlikte bir fırsat dedik, çıktık yola" şeklinde konuştu. Bir başkası ise "İnsanlarda bir panik havasıyla hani satma düşüncesi oluyor ama bu çok yanlış. Almak lazım buradan yakalamak lazım" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR SERT HAREKET, İLK DEFA ŞAHİT OLDUM"

Kimi satmak kimi almak için Kapalı Çarşı'daydı ama kafalar yine karıştı. Altın yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz "Böyle bir sert hareket ilk defa şahit oldum. Yaklaşık 400 ons düştü aşağı seviye" dedi.

"ANİ DÜŞÜŞ BİZİ DE KARARSIZ HALE GETİRDİ"

Haberde konuşan bir vatandaş "Ben de sabahtan beri aslında düşünüyorum hani altın alsak mı almasak mı? Çünkü bayağı bir düşüş oldu. Ani düşüş bizi de bir kararsız haline getirdi. İnsanlar kararsız kalıyor. Hani ne yapsak? Orta yolu şu an bulamıyoruz açıkçası. Bu kadar arttıysa aynı zirveyi tekrardan göreceğini düşünüyorum." derken bir başkası da "Yükselişten düşüşe geçti. Düşüşle yani rağbet olduğu için ben de kendim gram altın ya da çeyrek almayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜZELTME SEVİYESİ"

Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarında yaşanan şaşırtıcı rekorlar sonrasında değerli maden yeni haftaya yine düşüşle başladı. Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz "Ancak şu andaki düşüş düzeltme seviyesidir. Bu makas önümüzdeki günlerde daralacaktır" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in ticaret anlaşmasında ilerleme sinyali vermesi güvenli liman altının fiyatlarını etkiledi. Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz "Trump'ın etkisi gerçekten çok büyüktür. Bu da altın onsunu hızlı şekilde düşürdü" dedi.

'2026 YILI' YORUMU

Peki altındaki bu düşüş yatırımcılar için fırsat mı yoksa risk mi? Yılmaz "Vatandaşın şu seviyelerde altına yönelmesi mantıklı değil. Elinde altın bulunanlar eğer ihtiyacı yoksa 2026 yılını beklesin" ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş da "Kesinlikle gördüğü yeri unutmayacak" yorumunu yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya düşüşle başlayan altın, haftanın ikinci gününde de iki haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı. Gram altın gün içinde en yüksek 5423 TL, en düşük 5348 TL seviyelerini gördü. Gram altın fiyatları saat 07.27 itibarıyla 5354 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın da gün içinde en yüksek 4019 dolar, en düşük 3964 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.43 itibarıyla 3978 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

28 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.46 itibarıyla 3974 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.30 itibarıyla 5357 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 8772 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 17.544 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 38.228 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 92.856 TL seviyesinde.