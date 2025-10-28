'Bugün alırım, 2 gün sonra yükselir satarım mantığıyla...' Altın için kritik uyarı

Altın fiyatlarında son durum... Altın yeni günde de düşüş hareketine devam ediyor. Altın yatırımcısı ise düşüşün devam edip etmeyeceğini, altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Uzman isimlerden de altına dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 28 Ekim Salı güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

KRİTİK SEVİYEYİ VERDİ

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Mahmut Aydoğmuş şu ifadeleri kullandı:

"Düzeltme ertelendikçe esasında orada şişkinlik bir miktar arttı. Bunların esasında kademeli kademeli bir düzeltme hareketinin olması gerekiyordu. Çünkü son 1 aylık periyodu gözlemlediğimizde yaklaşık olarak yani 3795 ons bazında hani dolarlardan 4380 dolarlara gelmiş bir altından bahsediyoruz. Bu arada sadece iki defa bir anlamlı bir düzeltme yaptı altın. Dolayısıyla özellikle son bir haftada nasıl 7 günün birinde sadece artış, 6'sında düzeltme hareketi olduysa bir önceki hafta da yani 6 gün artış bir gün sadece gerileme yaşandı. Bu trend anlamında biraz böyle kusurlu bir hareket. Dolayısıyla buradaki bu şişkinliğin bir hikayeye istinaden, bir gelişmeye istinaden sert bir düzeltme yapması zaten beklenen bir şeydi. Bu uzmanlar tarafından da zaten belirtiliyordu. Ya bu 4380 tap seviye değil de bu bir miktarda üstte 4450 de olabilirdi veya daha aşağı seviyelerde bir düzeltme de olabilirdi. Çünkü ya şunun özellikle altını çizelim ya; bu düzeltme hareketi ekseriyette zaten 30 günlük kontratların fiyatlanması ve buradaki kar realizasyonlarının yatırımcılarına dönüşümü anlamında yapılıyor. Tabii 30 gün önceye gittiğimiz zaman da 3795 dolardan fiyatlanmış altınların kar realizasyonunu ekseriyette görüyoruz. Yani kabaca bu şekilde değerlendirebiliriz. Şu anda nispeten yeterli miktarda o realizasyonun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani şu anda da en son 3950 dolar, 3960 dolar seviyelerinde seyrediyor ki gece zaten gene 4010 dolarları bulmuştu. Dolayısıyla 3900 doların altında bir iniş açıkçası ben beklemiyorum. Bu çok anlamlı bir hareket de olmaz. Çünkü 30 günlük kontratların dağılımını ve fiyatlamasını baz aldığımızda dolayısıyla bunun altında daha fazla bir geri çekilme gözlemlenmiyor.

GERİ ÇEKİLME Mİ YÜKSELİŞ Mİ BEKLENİYOR?

Bunların hepsi biraz daha açıkçası gelişmelere istinaden yani yeniden bir önceki ayda yaşadığımız o sükseli hareketler yeniden yaşanır dersek bu biraz spekülasyon olur açıkçası. Ancak yani şöyle kısa vadeli ve orta uzun vadeli böyle ikiye ayırırsak yani traderlar için ve yatırımcılar için böyle ikiye ayırırsak... Yani kısa vadeli altını değerlendirmek bizim özellikle vatandaşlarımız açısından çok anlamlı değil. Dolayısıyla yani bugün alırım iki gün sonra yükselir satarım mantığıyla birisi altına hücum edecekse bundan vazgeçsin yani bu rasyonel bir davranış olmaz. Yani büyük risk almış olur. Belki getirisi de olabilir ama hani açıkçası bu riski alınmasını ben vatandaşlarımız açısından tavsiye etmem. Trading olsalar, finansal okul yazarlıkları olsa o ayrı mesele tabii ki.

PANİK SATIŞLARI SÖZ KONUSU MU?

Bireysellerde bir panik satışı açıkçası çok gözlemlenmiyor. Yaklaşık olarak yani böyle ya çünkü Merkez Bankası tarafındaki güçlü duruş devam ediyor. ETF'ler de devam ediyor ama bireysellerde Kapalı Çarşı'da da arkadaşlar da bunlardan belki bahsetmişlerdir. Yani 30-40 gramın üzerinde maksimum sükseli satışlar var. Yani daha üstünde bir satış söz konusu değil. Dolayısıyla bireyseller de şu anda açıkçası bekleme noktasında. Çünkü yani 6 bin - 6 bin 200 civarında ciddi anlamda altın girişi yapan vatandaşlarımız oldu. Ya burada da şu uyarıda bulunalım; bu pozisyonlarını korusunlar. Çünkü önümüzde 2 ay var yıl sonuna doğru iki Fed toplantısı var. Bunun dışında bazı siyasi gelişmeler de olacak. Yani her ne kadar böyle Amerika ile Çin arasındaki bu gelişme görüşme süreci pozitif yansısa da biz bunun daha öncesinde de birkaç defa gördük. Yani olumlu havalar bir anda tersine de dönebiliyor. Dolayısıyla bu uluslararası ilişkilerde beklenen bir düzey. Artı Venezuela meselesi çıktı. İşte Ukrayna Rusya meselesinin hala muğlaklığı devam ediyor. Yani politik riskler dünyada bitmeyecek. Yani bunu görüyoruz. Her ne kadar böyle şu anda yumuşak bir hava olsa da yani yıl sonunda 4200 - 4250'yi yeniden sınayacaktır. ve TL bazında yani çünkü bizi ilgilendiren daha ziyade vatandaşların arasında gram altın olduğu için TL bazında yılbaşına kadar yaklaşık olarak yüzde 4 - 5 devalüe olmuş bir TL'yi de referans alırsak yani Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefini, yani yine en azından zarar demeyelim en azından o almış oldukları seviyelere yeniden geldiğini görürler diye düşünüyorum.

SERT DÜŞÜŞ HIZLI BİR YÜKSELİŞİN HABERCİSİ Mİ?

Aslında sert düşüş bir önceki yükselişin habercisiydi. Şimdi peki buradan tekrar bir sıçrama olur mu manasında bir değerlendirme yaparsak dediğim gibi ben kademeli olarak yeniden bir yükseliş bekliyorum. Yani 3900 doların altına inmesi rasyonel bir hareket değil. Belki hani 3880 dolarlara kadar da inebilir ama bundan sonra en azından yeni bir hani biraz önce bahsettim ya düzeltme hareketinde bir hikaye bekleniyordu. Bir gelişme, bir hamle bekleniyordu. Bu bir iki gün daha belki gecikebilirdi. Ancak bundan sonraki periyotta yani 3.900 doların yeniden üstünde bir trend sergileyeceğini düşünüyorum. Şu andaki hedef en azından yeniden 4.000 seviyesi. 4.000'de bir destek bulması gerekiyor. Bu seviyelerde de yeniden bir gelişme olacağını düşünüyorum ben"

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinden en yüksek 5423 TL, en düşük 5262 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 11.33 itibarıyla 5.280 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise gün içinde en yüksek 4019 dolar, en düşük 3900 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 11.50 itibarıyla 3908 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

28 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 11.52 itibarıyla 3905 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 11.37 itibarıyla 5277 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 11.38 itibarıyla 8622 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 11.38 itibarıyla 17.251 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 11.54 itibarıyla 37.503 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 11.54 itibarıyla 91.096 TL seviyesinde.