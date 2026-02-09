Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve hareketlilikler vatandaşın gözünü bir kez daha altına çevirdi. Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip edilirken Ekonomist Selçuk Geçer, altında satış gelecek fiyatı açıkladı.

"ADIM ADIM YÜKSELECEK"

Altın almak isteyenler fiyatların düşüşünü beklerken elindeki altını bozdurmayı düşünenler ise yeni yükseliş dalgasının gelmesini bekliyor. Geçen haftalarda rekor rakama çıkan altın yine rekor düşüşlerle piyasaları altüst etmişti. Ekonomist Selçuk Geçer, Sözcü TV'de katıldığı bir televizyon programında altının adım adım yükseleceğini anlattı.

Geçer, 'Dolar etkisi olmazsa Ons altına bağlı olarak gram altında 8 bin TL’yi hemen görmeyeceğiz. Kimse şunu beklemesin, 4300’e düştü, 5 bin üzerine attı, 4900’e düştü şimdi 5 bin’e gidiyor…Bir iki ay içerisinde 5000-5100 dolar.. Zaten sağlıklı olanı bu. 5100 sonra 5300 ardından 5400 ve sonra da 5500 doları zorlamaya başlayacak' dedi.

SATIŞ GELECEK FİYAT...

Altında satış gelecek fiyatı açıklayan Selçuk Geçer, 'Kırdığı yerde gideceği ilk hedef noktayı söylüyorum, 6 bin 500-7 bin dolar arasına gidecek. Oradan satış gelecek' ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 10 BİN TL SENARYOSU!

Selçuk Geçer, altın fiyatlarıyla ilgili sözlerini şöyle sonlandırdı:

"140 liraydı gram altın ben ‘300 TL olacak’ dediğimde herkes ‘Bırak ya’ dedi. 300 TL’ye geldiğinde millet evini arabasını sattı. Yanlış hamle. Bugün altının 6500 TL olduğundan bahsediyoruz. Altın, 6 bin liranın üzerine çıkacağını söylediğimde benimle dalga geçtiler. Şimdi niye o zaman 6 bin liraya 7 bin liraya düşük diyorsunuz?

Altın 10 bin hikayesini hemen söylüyorum. İnsanlar sadece şuna dikkat etsin yeter. Çin Devlet Başkanı, ülkenin yakın zamanda finansal süper güç olacağını söylemişti. Altın alıp satıyorsunuz ama bu cümlenin ne anlama geldiğini takip etmiyorsunuz. Bu şu demek: ‘Dolara ve altına karşı artık alternatifim ve bu alternatifi güçlendirmek için bir şeyler yapacağım’ demek."

