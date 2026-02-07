FİNANS

'Bu bant aralığında altınla vedalaşırım' İslam Memiş'ten 'normalleşme' açıklaması

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar hafta sonunda da devam ediyor. Son dönemlerin en yüksek seviyesine çıkarak tarihi rekora imza atan altında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı için önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, altından vazgeçeceği rakamı da açıkladı. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. Son dönemlerin en yüksek seviyesine çıkarak tarihi rekora imza atan altın 8 bin TL'den 6 bin 200 liraya kadar gerilemişti. Dalgalı bir seyri takip eden altın, yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında neler yatırımcıyı bekliyor? Gümüşteki ciddi çöküş sürecek mi? İşte detaylar...

ALTIN NE KADAR?

7 Şubat 2026 tarihinde ise güncel altın fiyatlarını yatırımcılar yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNBC-E'ye altın için önemli açıklamalarda bulundu.

Bu bant aralığında altınla vedalaşırım İslam Memiş ten normalleşme açıklaması 1

Yatırımcının bu yıl geniş bant aralığına odaklanması gerektiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, " Beraberinde uzun vadeli yatırımcı olursa onlar için risk yok. Benim nazarımda mesela altın. Altın tarafında diğer Ocak ayındaki yayınlarımızda bir balon köpük fiyatlama olduğunu, bu fiyatlardan bence uzak durulması gerektiğini, özellikle gümüş yatırımcılara birçok uyarılama oldu. 2 gün içinde ons altın tarafında 1.200 dolarlık bir satış, gümüş tarafında da 51-52 dolar seviyesinde bir düşüş gördük bu düşüşler devam ediyor. Oradan tekrar tepki alımı geldi. Bu hafta 5.090 dolar seviyesine kadar yükseldi. 5.080 seviyesi burada kritik direnç seviyesiydi. Burası kırılsaydı yukarıda 5.200 dolar direnci vardı. Ama sonuç itibariyle dün akşamda biz tekrar 4.650 dolar seviyesini gördük. Yurt dışı borsalarda mesai başladı bizde. Sabah geldik 4.850 dolar seviyesi oldu. Dolayısıyla burada şunu normalleştiriyorlar artık gün içinde 50 dolarlık bir oynama olsa çok büyük bir hikayeydi piyasalar için ve haber oluyordu.

Bu bant aralığında altınla vedalaşırım İslam Memiş ten normalleşme açıklaması 2

"ALTINLA VEDALAŞACAĞIM RAKAM..."

Şu anda günde 200-250 dolarlık bir oynama var. Piyasalar buna alıştı ve bilerek alıştırıyorlar. Artık günlük 300 dolar, 400 dolar, 500 dolar oynamayı piyasa normal olarak karşılayacaklar ve bunu bilerek isteyerek yapıyorlar. Piyasaya alıştırıyorlar bunu. O yüzden ben yıl sonu hedefim ons altın tarafında 5.880 devamında 6 bin dolar seviyesi.

Benim altınla veda alışacağım rakamlar burası. 5.880- 6.000 dolar seviyesini görünce ben bu bant aralığından kademeli olarak vedalaşırım. Artık altın tarafına yaklaşmam. Orada 'altın vuruş' diye adlandırdığım bir trend var. Her ne kadar 1200 dolarlık bir satış iki günde görsek de ben o seviyelerden en az 2.000 dolarlık bir satış beklediğimi söyleyebilirim."

Bu bant aralığında altınla vedalaşırım İslam Memiş ten normalleşme açıklaması 3

"GÜMÜŞTE ÇOK CİDDİ ÇÖKÜŞ GÖRDÜK"

Gümüşte ciddi çöküş gördüğünü söyleyen İslam Memiş, gümüşün kısa vadede tekrar toparlanıp toparlanmayacağıyla ilgili de şunları söyledi;

"Gümüş tarafında teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş, bir balon, köpük fiyatlama içindeydi. Ocak ayında herkes bu tarafı çok konuştu, herkes gümüşçü oldu. Ama hikayenin sonuna bakın. %45 çok ciddi bir çöküş gördük. 180 liradan 100 liraya, 122 dolardan da 64 dolar seviyesine kadar geriledi. Şimdi aşağıda 50 dolar destek seviyesi var. Kısa vadede buradan tekrar toparlanır mı 64 dolar seviyesinden? Evet, yukarıda 80 dolar, 84 dolar direnci var. Ama biraz daha ortaya vadeye baktığımız zaman %50 alım yapan bence diğer %50'sini 50 dolar seviyesine kadar bekleyebilir. Benim stratejim bu yönde. Biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman evet yükseliş beklentim devam ediyor.

Bu bant aralığında altınla vedalaşırım İslam Memiş ten normalleşme açıklaması 4

"GÜMÜŞ YATIRIMCIYI ÜZEBİLİR"

2025 yılında benim şahsen şampiyonum gümüştü ama 2026 yılında benim şampiyonum gümüş değil. Bunu da ben 2025 yılının Aralık ayında açıkladım. Gümüşe biraz daha mesafeli durmak lazım. Gümüş biraz daha altına kıyasla yatırımcıyı üzebilir. Çok bekletebilir. Altın gibi değildir hareketler. Düşüş ve yükselişler sert olur.

O yüzden gümüşe dikkat etmek lazım. Yıllık getiriyi Ocak ayında verdi ve gümüşün işi bitti bu yılla alakalı. Artık daha sakin, daha yatay hatta zaman zaman düşüş trendinde olan bir gümüş göreceğiz. O yüzden altına kıyasla gümüş bu yıl şampiyon değil. Altına kıyas gümüşe kıyasla altın yine 2026 yılının şampiyonu olur diye düşünüyorum."

Bu bant aralığında altınla vedalaşırım İslam Memiş ten normalleşme açıklaması 5

"KAPALIÇARŞIDA 1 GRAMLIK GRAM ALTIN YOK"

Yatırımcıların altını nereden alması gerektiğiyle ilgili de konuşan Memiş, kuyumcu ve kapalıçarşı piyasasının hareketliliğinden dolayı başka bir öneride bulundu. Finans Analisti Memiş, "Kuyumculardan fiziki altına almak, kapalı çarşıdan fiziki almak bu hafta pahalı. Alternatifleriniz var bankalardan ya da darpane sertifikası. Yaklaşık 14.000 dolar işçiliği gördü fiziki altındaki işçilik ve bugün devam ediyor. Yoğun bir talep var ve bir haftadır kapalıçarşı piyasasında 1 gram altın yok. 1 gramlık gram altınlar yok. Yok olduğunu duyan yatırımcılarda daha çok saldırıyor. Bir psikolojik bir hareket çünkü panik oluyor ve dolayısıyla bunun çok yanlış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen fiziki altın alacak olsam bugün kuyumculardan veya kapalıçarşı piyasından paketli gram altın almaktan ziyade gidip bankadan ya da darpane sertifikası almayı daha uygun görüyorum kendime.

"NORMALLEŞME OLACAK AMA ŞU ANDA DEĞİL"

Normalleşme olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren İslam Memiş, "Normalleşme olacak mı? Evet olacak ama şu anda değil. Şu anda bir türbülans var piyasalarda. İşçilik var, makas aralığı var. Buradan yatırımcının kendini koruması lazım ama talep var mı? Evet var. Canlı mı? Canlı. Bu döngü hep devam edecek. Fiziki altın tarafında, gram altın tarafında şu anda 7.282 lira seviyesi var ekranlarda. 7.000 liranın seviyesinin altına çok sarkmasını istemiyorlar tüccarlar. Orada hemen makas aralığını açıyorlar. O televizyonda gördüğümüz ekranlarda gördüğümüz fiyatların geçerliliği hiç yok. O yüzden fiziki altın yatırımcısının bence bu tarafa dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.942,61
6.943,53
% 3.13
23:59
Ons Altın / TL
215.928,92
215.999,56
% 3.14
23:59
Ons Altın / USD
4.952,46
4.953,12
% 2.97
23:59
Çeyrek Altın
11.108,17
11.352,67
% 3.13
23:59
Yarım Altın
22.146,91
22.705,34
% 3.13
23:59
Ziynet Altın
44.432,67
45.271,82
% 3.13
23:59
Cumhuriyet Altını
48.452,00
49.182,00
% 2.4
17:05
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
