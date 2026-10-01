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Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.598 TL seviyesinde işlem görüyor ve günlük bazda %0,71'lik artış yaşanmasına rağmen haftalık kayıp %2,00'ye ulaştı. Yatırımcılar piyasa dinamiklerini dikkatle izlemeye devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.598 TL seviyesinden işlem görüyor. ONS altın 4.183 $ seviyesinde kalırken, dolar/TL kuru ise 49,04 seviyesinde. Günlük bazda gram altında yaşanan %0,71'lik artışa rağmen, haftalık bazda 134 TL'lik bir geri çekilme gözlemleniyor; bu da yaklaşık %2,00'lik bir kayıp anlamına geliyor.

Son verilere göre, 100.000 TL ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınabiliyor. İşlem sonrası kalan tutar ise 1.029 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için aynı tutar ile yapılan alımda ise 9 adet çeyrek altın almak mümkünken, geriye kalan tutar 2.910 TL olarak belirleniyor.

Geçtiğimiz hafta kapanış fiyatları 6.730 TL'den 6.596 TL'ye gerilediği için, yatırımcılar piyasa dinamiklerini dikkatle takip ediyor.

Güncel Altın Fiyatları

01 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.597 TL 6.598 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.556 TL 10.788 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.045 TL 21.576 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.795 TL 44.449 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.603 TL 4.803 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.526 TL 5.310 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.182 $ 4.182 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.590 TL 6.598 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.544 TL 10.787 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.022 TL 21.574 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.795 TL 44.449 TL


Güncel fiyat hareketleri üzerine daha derin bir analiz için grafiklerimizi incelediğinizde, piyasa eğilimlerini daha iyi anlayabileceksiniz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.470 TL iken, direnç seviyesi 6.731 TL olarak belirlenmiştir. ONS altın için destek 4.104$ ve direnç 4.275$ seviyelerindedir. Piyasa hareketleri, bu seviyelere yaklaşması durumunda dikkatle izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.590 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 659.003 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.788 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.182 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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