Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.598 TL seviyesinden işlem görüyor. ONS altın 4.183 $ seviyesinde kalırken, dolar/TL kuru ise 49,04 seviyesinde. Günlük bazda gram altında yaşanan %0,71'lik artışa rağmen, haftalık bazda 134 TL'lik bir geri çekilme gözlemleniyor; bu da yaklaşık %2,00'lik bir kayıp anlamına geliyor.
Son verilere göre, 100.000 TL ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınabiliyor. İşlem sonrası kalan tutar ise 1.029 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için aynı tutar ile yapılan alımda ise 9 adet çeyrek altın almak mümkünken, geriye kalan tutar 2.910 TL olarak belirleniyor.
Geçtiğimiz hafta kapanış fiyatları 6.730 TL'den 6.596 TL'ye gerilediği için, yatırımcılar piyasa dinamiklerini dikkatle takip ediyor.
01 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.597 TL
|6.598 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.556 TL
|10.788 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.045 TL
|21.576 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.795 TL
|44.449 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.603 TL
|4.803 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.526 TL
|5.310 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.182 $
|4.182 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.590 TL
|6.598 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.544 TL
|10.787 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.022 TL
|21.574 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.795 TL
|44.449 TL
Güncel fiyat hareketleri üzerine daha derin bir analiz için grafiklerimizi incelediğinizde, piyasa eğilimlerini daha iyi anlayabileceksiniz.
Gram altın için destek seviyesi 6.470 TL iken, direnç seviyesi 6.731 TL olarak belirlenmiştir. ONS altın için destek 4.104$ ve direnç 4.275$ seviyelerindedir. Piyasa hareketleri, bu seviyelere yaklaşması durumunda dikkatle izlenmelidir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.590 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 659.003 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.788 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.182 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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