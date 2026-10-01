Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.598 TL seviyesinden işlem görüyor. ONS altın 4.183 $ seviyesinde kalırken, dolar/TL kuru ise 49,04 seviyesinde. Günlük bazda gram altında yaşanan %0,71'lik artışa rağmen, haftalık bazda 134 TL'lik bir geri çekilme gözlemleniyor; bu da yaklaşık %2,00'lik bir kayıp anlamına geliyor.

Son verilere göre, 100.000 TL ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet gram altın alınabiliyor. İşlem sonrası kalan tutar ise 1.029 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için aynı tutar ile yapılan alımda ise 9 adet çeyrek altın almak mümkünken, geriye kalan tutar 2.910 TL olarak belirleniyor.

Geçtiğimiz hafta kapanış fiyatları 6.730 TL'den 6.596 TL'ye gerilediği için, yatırımcılar piyasa dinamiklerini dikkatle takip ediyor.

01 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.597 TL 6.598 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.556 TL 10.788 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.045 TL 21.576 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.795 TL 44.449 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.603 TL 4.803 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.526 TL 5.310 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.182 $ 4.182 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.590 TL 6.598 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.544 TL 10.787 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.022 TL 21.574 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.795 TL 44.449 TL





Güncel fiyat hareketleri üzerine daha derin bir analiz için grafiklerimizi incelediğinizde, piyasa eğilimlerini daha iyi anlayabileceksiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.470 TL iken, direnç seviyesi 6.731 TL olarak belirlenmiştir. ONS altın için destek 4.104$ ve direnç 4.275$ seviyelerindedir. Piyasa hareketleri, bu seviyelere yaklaşması durumunda dikkatle izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular