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Telefonlara gelen o mesaj dikkat çekti! “Öderseniz dosya kapanıyor”

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Vatandaşlara sahte uzlaşma dosyası mesajları gönderen şüpheliler, kişisel bilgileri kullanarak güven kazanmaya çalışıyor. Ardından hapis tehdidiyle korkutup dosyanın kapanması için para talep ediyor.

Telefonlara gelen o mesaj dikkat çekti! “Öderseniz dosya kapanıyor”
Aleyna Türkmen

Dolandırıcıların yeni yöntemi, vatandaşlara gönderilen “uzlaşma dosyanızın son günü” mesajlarıyla ortaya çıktı. Kendilerini avukat veya hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşları haklarında dava dosyası bulunduğuna inandırarak para talep ediyor. Mesajla başlayan süreçte kişisel bilgilerin de kullanılması, yöntemin ne kadar kapsamlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Dolandırıcılar, mesajın ardından kendilerini avukat olarak tanıtıyor ve güven kazanmak için baro sicil numarasından doğrulama yapılabileceğini söylüyor. Ardından mağdurun TC kimlik numarasını bildiklerini ve anne-baba adına kadar kişisel bilgilerine sahip olduklarını belirtiyorlar.

Telefonlara gelen o mesaj dikkat çekti! “Öderseniz dosya kapanıyor” 1

KURBANLAR HAPİSLE KORKUTULUYOR

Telefon görüşmesinde sözde uzlaşma dosyasının içeriğini de anlatan dolandırıcı, internet üzerinden “yasaklık çevrelere” giriş sağlandığını, bunun IP adresinden belirlendiğini ve kamu tarafından dava dosyası oluşturulduğunu öne sürüyor. Ardından mağduru hapis cezasıyla korkutarak ödeme yapmaya yönlendiriyor.

Dolandırıcının iddiasına göre söz konusu dosyanın “bir yıl veya 3 yıl arası yatarı” bulunuyor. Ardından avukatlık uzlaştırma bedeli ve dosya masraflarıyla birlikte toplam 41 bin TL talep ediliyor. Ödeme yapılması halinde ise dosyanın tamamen kapanacağı ve silineceği söyleniyor.

Dolandırıcı, ödeme konusunda da mağduru WhatsApp üzerinden kendisiyle iletişime geçmeye yönlendiriyor. Bu yolla dosya bilgileriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olduğu iddia edilen elektronik sicil numarası ve diğer bilgilerin gönderileceği belirtiliyor.

Telefonlara gelen o mesaj dikkat çekti! “Öderseniz dosya kapanıyor” 2

DOLANDIRICI, MUHABİRİN SORULARINA DA GERİ ADIM ATMADI

Dolandırıcılık girişimi sırasında arayan kişinin karşısındaki kişinin Kanal D Haber muhabiri olduğunu öğrenmesi de yöntemin seyrini değiştirmedi. “Kanal D haber muhabiriyim ben” sözlerine karşılık dolandırıcı, “Olabilir. Hiç problem değil” diyerek konuşmayı sürdürdü. Ancak bu görüşmenin ardından söz konusu telefon bir daha açılmadı.

İşte bu yöntem, Kanal D muhabiri Vuslat Ay'ın da başına geldi. Kanal D yayınında konuşan Vuslat Ay, kendisine gönderilen “uzlaşma dosyanızın son günü” mesajının peşine düştü. Ay, mesajda yer alan numarayı yayında arayarak dolandırıcıyla konuştu. Görüşmede karşı taraf kendisini avukat olarak tanıttı, TC kimlik bilgilerini bildiğini söyledi ve sözde dava dosyasına ilişkin ayrıntılar vererek 41 bin lira ödeme talep etti.

Telefonlara gelen o mesaj dikkat çekti! “Öderseniz dosya kapanıyor” 3

DOLANDIRICILARIN KULLANDIĞI AVUKAT DA MAĞDUR ÇIKTI

Dolandırıcının görüşme sırasında adını verdiği avukatın ise gerçekten böyle bir avukat olduğu ortaya çıktı. Ancak söz konusu avukatın da dolandırıcıların mağdur ettiği isimlerden biri olduğu belirlendi.

Avukat, “Ben değilim. Benim adım kullanılmış. Sicilim kullanılmış. Ben ilgili yerlere suç duyurusunda da bulunacağım. Baroya da bildirimde bulunacağım” diyerek dolandırıcılardan şikayetçi olacağını açıkladı.

Böylece dolandırıcıların, gerçek avukatların isim ve sicil bilgilerini de kullanarak vatandaşların güvenini kazanmaya çalıştığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık mesaj
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