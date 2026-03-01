FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla merak ediliyor. Küresel ekonomik etkiler, enflasyon beklentileri ve yatırımcı talepleri, fiyatları doğrudan etkiliyor. Gram altın, çeyrek altın ve bilezik gibi farklı altın türleri de piyasalarda dikkate değer fiyatlarda. Yatırımcılar, bu değerleri takip ederek stratejilerini oluşturuyor.

Altın fiyatları, 1 Mart 2026 itibarıyla merak edilen ve araştırılan konulardan. Saat 10.00 itibarıyla, ons altın fiyatı 5.263,87 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu değer, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor.

Yerli piyasalarda gram altın fiyatları da araştırılıyor. Saat 10.00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 7.434,92 TL, satış fiyatı ise 7.435,91 TL.

Çeyrek altın fiyatları ise yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği bir diğer alternatif. 11.895,87 TL alış ve 12.157,71 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Yarım altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 23.717,39 TL, satış fiyatı ise 24.315,42 TL.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 51.947 TL, satış fiyatı ise 52.732 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın alış fiyatı 126.056 TL, satış fiyatı 130.093 TL. Ata altın alış fiyatı 51.940 TL iken, satış fiyatı 53.473 TL. Ziynet altının alış fiyatı 47.583,49 TL, satış fiyatı 48.482,13 TL.

Bilezik fiyatları, yatırımcılar açısından önemli bir diğer altın kategorisi. 14 ayar bilezik gramı 4.267,49 TL alış, 5.685,76 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı 5.477,39 TL alış, 6.350 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gramı, 7.078,92 TL alış ve 7.559,19 TL satış fiyatlarıyla listelendi.

Tüm bu fiyatlar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla şekilleniyor. Piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon korkuları, altın talebini etkiliyor. Yatırımcılar, bu fiyat hareketlerini yakından takip ederek stratejilerini belirlemek durumunda.

