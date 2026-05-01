FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Mayıs Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 1 Mayıs 2026 itibarıyla dikkat çekici fiyat artışları gözlemleniyor. Ons altın fiyatı 4.593,93 Dolar, gram altın ise 6.672,958 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınları da önemli fiyat seviyelerine ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geleneksel altın ürünleri, ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar altında güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Fiyatların gelişimi merakla takip ediliyor.

Altın Piyasasında Güncel Gelişmeler

1 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Küresel ekonomik dinamikler ve yatırımcı ilgisi bu durumu etkiliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.593,93 Dolar olarak belirlendi. Türk lirası cinsinden gram altın alış fiyatı 6.672,958 TL, satış fiyatı ise 6.673,815 TL seviyesinde işlem gördü. Yüksek fiyatlar, yatırımcıların altına olan güveninin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında ons fiyatı önemli bir belirleyici unsur. Yerel piyasalarda da dikkat çekici fiyat artışları gözlemleniyor. Bugün itibarıyla ons altın alış fiyatı 207.472,02 TL, satış fiyatı ise 207.555,14 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geldi.

Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi klasik yatırım araçları da önemli fiyat seviyelerine ulaştı. Çeyrek altın alış fiyatı 10.676,73 TL, satış fiyatı ise 10.911,69 TL olarak belirlendi. Yarım altın 21.286,74 TL alış ve 21.823,38 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 44.308 TL alış ve 44.978 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar, geleneksel değerlere yönelmekte. Bu ürünler onlara güvenli bir liman sunuyor.

Gremse altın alış fiyatı 107.681 TL, satış fiyatı ise 109.623 TL olarak belirlenirken, Ata altın fiyatları da ilgi çekiyor. Ata altının alış fiyatı 44.369 TL, satış fiyatı 44.785 TL olarak kaydedildi. Ziynet altını ise 42.706,93 TL alış ve 43.513,27 TL satış fiyatlarıyla yatırımcıların radarında bulunuyor.

Bilezik fiyatları da güncel verilerle dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.632,31 TL alış ve 4.842,83 TL satış fiyatına ulaştı. 18 ayar bilezik gramı 4.644,28 TL alış ve 5.330 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise 6.046,75 TL alış ve 6.327,21 TL satış fiyatıyla önemli bir alternatif sunuyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da piyasa içerisinde belirleyici bir rol oynuyor. Bu ürünün alış fiyatı 6.639,593 TL, satış fiyatı ise 6.640,446 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler, altın piyasasında oluşan dinamikleri ve yatırımcı tercihlerini açıkça gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar altında altına olan talebin artması bekleniyor. Fiyatların nasıl şekilleneceği merakla izleniyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.666,27
6.667,11
% -0.73
10:36
Ons Altın / TL
207.073,91
207.108,34
% -0.85
10:51
Ons Altın / USD
4.583,37
4.583,98
% -0.84
10:51
Çeyrek Altın
10.666,03
10.900,72
% -0.73
10:36
Yarım Altın
21.265,39
21.801,45
% -0.73
10:36
Ziynet Altın
42.664,10
43.469,55
% -0.73
10:36
Cumhuriyet Altını
44.308,00
44.978,00
% 1.63
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.