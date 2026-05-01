Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Mayıs Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Güncel Gelişmeler

1 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Küresel ekonomik dinamikler ve yatırımcı ilgisi bu durumu etkiliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.593,93 Dolar olarak belirlendi. Türk lirası cinsinden gram altın alış fiyatı 6.672,958 TL, satış fiyatı ise 6.673,815 TL seviyesinde işlem gördü. Yüksek fiyatlar, yatırımcıların altına olan güveninin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında ons fiyatı önemli bir belirleyici unsur. Yerel piyasalarda da dikkat çekici fiyat artışları gözlemleniyor. Bugün itibarıyla ons altın alış fiyatı 207.472,02 TL, satış fiyatı ise 207.555,14 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geldi.

Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi klasik yatırım araçları da önemli fiyat seviyelerine ulaştı. Çeyrek altın alış fiyatı 10.676,73 TL, satış fiyatı ise 10.911,69 TL olarak belirlendi. Yarım altın 21.286,74 TL alış ve 21.823,38 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 44.308 TL alış ve 44.978 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar, geleneksel değerlere yönelmekte. Bu ürünler onlara güvenli bir liman sunuyor.

Gremse altın alış fiyatı 107.681 TL, satış fiyatı ise 109.623 TL olarak belirlenirken, Ata altın fiyatları da ilgi çekiyor. Ata altının alış fiyatı 44.369 TL, satış fiyatı 44.785 TL olarak kaydedildi. Ziynet altını ise 42.706,93 TL alış ve 43.513,27 TL satış fiyatlarıyla yatırımcıların radarında bulunuyor.

Bilezik fiyatları da güncel verilerle dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.632,31 TL alış ve 4.842,83 TL satış fiyatına ulaştı. 18 ayar bilezik gramı 4.644,28 TL alış ve 5.330 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise 6.046,75 TL alış ve 6.327,21 TL satış fiyatıyla önemli bir alternatif sunuyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da piyasa içerisinde belirleyici bir rol oynuyor. Bu ürünün alış fiyatı 6.639,593 TL, satış fiyatı ise 6.640,446 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler, altın piyasasında oluşan dinamikleri ve yatırımcı tercihlerini açıkça gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar altında altına olan talebin artması bekleniyor. Fiyatların nasıl şekilleneceği merakla izleniyor.