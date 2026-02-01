Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Şubat Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Ulusal ve uluslararası piyasalarda 01 Şubat 2026 tarihi önemli bir gün. Saat 10.00 itibarıyla altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Yatırımcılar ve birikim sahipleri, güncel verileri dikkatlice inceliyor. Altının değeri değişkenlik gösteriyor. Farklı altın türlerinin piyasa fiyatları da merak konusu.

Ons altın fiyatı 4.854,65 Amerikan Doları seviyesine ulaştı. Bu durum, ekonomik dalgalanmaların ve jeopolitik gelişmelerin etkisini ortaya koyuyor. Yatırımcılar, ons fiyatlarındaki değişikleri izliyor. Yerel piyasalardaki fiyatlamalar önemli bir rol oynuyor.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.786,60 TL, satışta 6.788,96 TL olarak belirlenmiş. Türkiye’de bireysel yatırımcılar için gram altın önemli bir yatırım aracı. Piyasa dalgalanmaları, birçok yatırımcı için stratejik önem taşıyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 10.858,56 TL, satış fiyatı 11.099,95 TL. Çeyrek altın, özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Yarım altın alış fiyatı 21.649,25 TL, satış fiyatı 22.199,91 TL.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.243 TL, satış fiyatı 48.972 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 6.602,12 TL, satışta 6.989,10 TL. Bu veriler, altın takı ve işçilik maliyetlerinin etkisini gösteriyor.

Ata altın alış fiyatı 48.442 TL, satış fiyatı 49.342 TL olarak belirlenmiş. Ziynet altın fiyatları ise alışta 43.434,24 TL, satışta 44.264,04 TL. Gremse altın fiyatları alışta 117.568 TL, satışta 120.311 TL olarak kaydedildi.

14 ayar bilezik gram fiyatı 4.004,07 TL alış, 5.295,70 TL satışta. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.106,83 TL, satış fiyatı 5.620 TL olarak belirlenmiştir. Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.752,667 TL, satış fiyatı 6.755,018 TL seviyelerinde.

Altın fiyatları, piyasalardaki etkenlerle sürekli değişiyor. Yatırımcılar alım satımda dikkatli ve stratejik olmalı. Piyasa dalgalanmalarını değerlendirerek riskleri yönetmek için bilgi edinmek gereklidir.