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Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasalarında 01 Temmuz 2026 itibarıyla fiyatlar büyük önem taşıyor. Gram altın 5.959,97 TL alış ve 5.960,91 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Çeyrek altın alış fiyatı 9.535,95 TL, yarım altın ise 19.012,30 TL seviyelerinde. Küresel ekonomik durumu ve enflasyon verileri, piyasalardaki dalgalanmaları etkiliyor. Yatırımcıların dikkatini çeken bu fiyat değişiklikleri, stratejik kararlar için kritik bir rol oynamaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasalarında Son Durum

Bugün, 01 Temmuz 2026 tarihi ve saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekmektedir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu merakla takip ediyor. Küresel ekonomik durum ve enflasyon verileri, fiyat dalgalanmalarını belirliyor.

Gramsal açıdan bakıldığında, gram altın alış fiyatı 5.959,97 TL’dir. Satış fiyatı ise 5.960,91 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yerel yatırımcılar için önemli göstergeler sağlamaktadır. Gram altın fiyatları, kısa vadeli spekülasyonlar için izleniyor. Uzun vadeli yatırım stratejileri açısından da dikkate alınmaktadır.

Geniş bir bakış açısıyla, çeyrek altın alış fiyatı 9.535,95 TL’dir. Satış fiyatı 9.746,10 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın alış fiyatı 19.012,30 TL, satış fiyatı ise 19.492,19 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını ise alışta 40.037 TL, satışta 40.641 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu fiyatlar, düğünler için tüketiciler açısından önemlidir.

Gremse altın fiyatları, önemli verilerden biridir. Alış fiyatı 96.321 TL, satış fiyatı 97.809 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın alış fiyatı 39.717 TL’dir. Satış fiyatı ise 40.173 TL olarak görülmektedir. Bu fiyatlar, hediye alımlarında önemli bir rol oynamaktadır.

Ziynet altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 38.143,81 TL, satış fiyatı 38.865,17 TL’dir. 14 Ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.239,60 TL’dir. Satış fiyatı ise 4.398,37 TL’dir. 18 Ayar bilezik gramı, 4.089,08 TL alış ve 4.920 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. 22 Ayar bilezik gramı fiyatları ise alışta 5.408,60 TL, satışta 5.677,62 TL olmuştur.

Serbest piyasada 0,995 ayar altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alışta 5.930,17 TL, satışta 5.931,11 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, döviz kurlarındaki değişimle ilişkili bir durumdadır. Ekonomik göstergeler, yatırımcıların karar süreçlerini etkilemektedir.

Sonuç olarak, altın fiyatları 01 Temmuz 2026 itibarıyla değişkenlik göstermeye devam etmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, bu değerli maddenin fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcıların dikkatli hareket etmeleri gereken bir dönemdesiniz. Altına olan ilginin artması beklenmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.960,58
5.961,52
% -0.84
11:04
Ons Altın / TL
185.869,83
185.947,35
% -0.57
11:19
Ons Altın / USD
3.982,76
3.983,32
% -0.61
11:19
Çeyrek Altın
9.536,92
9.747,09
% -0.84
11:04
Yarım Altın
19.014,24
19.494,18
% -0.84
11:04
Ziynet Altın
38.147,70
38.869,14
% -0.84
11:04
Cumhuriyet Altını
40.037,00
40.641,00
% -0.95
17:02
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Altın güncel altın fiyatları
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