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Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

2 Eylül 2026 itibarıyla altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşullarla dikkat çekti. Ons altın fiyatı 4.321,47 dolar olurken, gram altın alış fiyatı 6702,75 TL oldu. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınlarının fiyatları da belli oldu.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Yükselen Altın Fiyatları: 2 Eylül 2026 Tahlili

2 Eylül 2026 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların ve yerel ekonomik faktörlerin etkisiyle gerçekleşti. Saat 10:00’deki verilerle ons altın fiyatı 4.321,47 dolar oldu.

Gram altının alış fiyatı 6702,75 TL, satış fiyatı ise 6703,573 TL olarak belirlendi.

Diğer altın türlerinin fiyatları da dikkat çekici. Çeyrek altının alış fiyatı 10.724,4 TL, satış fiyatı 10.960,34 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise 21.381,77 TL'ye alınırken, 21.920,68 TL'ye satılmakta. Cumhuriyet altını 44.581 TL'den alınıyor, 45.255 TL'den satılıyor.

Altın bilezik fiyatları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.620,45 TL, satış fiyatı 4.840,24 TL. 18 ayar bilezik gramı ise 4.556,7 TL alış, 5.365 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.027,48 TL alış ve 6.256,66 TL satış seviyesindedir.

Serbest piyasada işlem gören 0.995 has altının alış fiyatı 6.669,236 TL, satış fiyatı 6.670,055 TL olarak kaydedilmiştir.

2 Eylül 2026’da altın fiyatlarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri için altın, dikkatle takip edilmesi gereken bir varlık olmaya devam ediyor. Altın piyasasındaki gelişmeler, yatırım stratejilerini şekillendirecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.711,28
6.712,21
% -0.13
10:44
Ons Altın / TL
208.784,29
208.857,34
% -0.1
10:59
Ons Altın / USD
4.323,45
4.323,96
% -0.11
10:59
Çeyrek Altın
10.738,04
10.974,46
% -0.13
10:44
Yarım Altın
21.409,62
21.949,33
% -0.13
10:44
Ziynet Altın
42.952,17
43.763,60
% -0.13
10:44
Cumhuriyet Altını
44.581,00
45.255,00
% -1.53
17:01
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Altın güncel altın fiyatları
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