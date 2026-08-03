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Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasaları, 03 Ağustos 2026 itibarıyla hareketli bir gün geçiriyor. Dolar bazında ons altın fiyatı 4.062,44 seviyesinde işlem görmekte. Türkiye'de gram altın fiyatları ise 6.212,402 TL alış ve 6.213,273 TL satışla dikkat çekiyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer enstrümanlar da yatırımcıların ilgi odağı oldu. Bilezik fiyatları değişkenlik gösterirken, serbest has altın fiyatları 6.181,34 TL'den işlem görmekte.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasaları, 03 Ağustos 2026 tarihinde alım satım yönünde hareketlilik sergiliyor. Saat 10:00 itibariyle altın fiyatları yatırımcılar ve analistler tarafından izleniyor. Ons altın fiyatı dolar bazında 4.062,44 seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, küresel dalgalanmalara bağlı olarak önemli bir referans oluşturuyor.

Gram altın fiyatları Türk Lirası cinsinden dikkat çekiyor. Alış değeri 6.212,402 TL, satış değeri ise 6.213,273 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, Türkiye'de yaygın bir yatırım aracı. Fiyatlardaki değişimler halkın alım gücünü etkiliyor.

Çeyrek altın ise yatırımcılar için en çok tercih edilen enstrümanlar arasında yer alıyor. Saat 10:00 itibariyle alış fiyatı 9.939,84 TL, satış fiyatı 10.158,70 TL. Yarım altın fiyatları da önemli bir yer tutuyor. Alış fiyatı 19.817,56 TL, satış fiyatı ise 20.317,40 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırımlar için tercih ediliyor. Alış fiyatı 40.661 TL, satış fiyatı ise 41.276 TL.

Gremse altın fiyatları alışta 99.684 TL, satışta ise 100.477 TL olarak belirleniyor. Ata altın fiyatları alışta 40.724 TL, satışta ise 41.318 TL seviyesinde. Yatırımcıların dikkatini çeken ziynet altın fiyatları ise alışta 39.759,37 TL, satışta 40.510,54 TL.

Bilezik alımları için farklı fiyat aralıkları mevcut. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.360,13 TL, satışta 4.524,50 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.237,29 TL, satışta 4.965 TL. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.604,46 TL, satışta 5.800,05 TL olarak belirlenmiş.

Son olarak, serbest has 0.995 altın fiyatları alışta 6.181,34 TL, satışta 6.182,207 TL. Tüm bu veriler, altın piyasasının genel durumu hakkında bir perspektif sunuyor. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalar ve fiyat değişikliklerini göz önünde bulundurmalı. Stratejilerini oluştururken dikkatli olmalılar.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ağustos Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.208,06
6.208,89
% 0.54
10:15
Ons Altın / TL
192.885,97
192.957,42
% 0.43
10:30
Ons Altın / USD
4.058,16
4.058,63
% 0.4
10:30
Çeyrek Altın
9.932,90
10.151,53
% 0.54
10:15
Yarım Altın
19.803,71
20.303,06
% 0.54
10:15
Ziynet Altın
39.731,58
40.481,94
% 0.54
10:15
Cumhuriyet Altını
40.661,00
41.276,00
% 0.06
12:56
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Altın güncel altın fiyatları
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