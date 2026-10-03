Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolardaki artış, altın fiyatlarındaki düşüşte etkili görünüyor.

100.000 TL ile gram altın almayı düşünen yatırımcı, 15 adet gram altın alabiliyor ve kalan tutar 1.859 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL bütçe ile 9 adet çeyrek altın alınabilecek ve kalan miktar 3.724 TL olacaktır. Bu alımlar, mevcut piyasa fiyatlarıyla birlikte düşünüldüğünde, yatırımcıların alternatif seçenekler aramada dikkatli olmasını gerektirebilir.

03 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.542 TL 6.543 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.467 TL 10.697 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.869 TL 21.395 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.965 TL 44.619 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.577 TL 4.778 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.509 TL 5.290 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.142 $ 4.142 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.625 TL 6.636 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.600 TL 10.850 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.134 TL 21.701 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.965 TL 44.619 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.435 TL, direnç seviyesi ise 6.696 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.077 dolar, direnç 4.246 dolar seviyelerindedir. Yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurması faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular