FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Dolar/TL kuru 49,13 seviyelerinde işlem görürken, gram altın fiyatı 6.543 TL'den satılmakta. Bugün gram altında günlük %0,76'lık bir geri çekilme yaşandı. Haftalık bazda ise gram altın fiyatı 6.719 TL'den 6.543 TL'ye düşerek 176 TL'lik bir kayıp yaşadı ve yüzde 2,62'lik bir düşüş söz konusu oldu.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolardaki artış, altın fiyatlarındaki düşüşte etkili görünüyor.

100.000 TL ile gram altın almayı düşünen yatırımcı, 15 adet gram altın alabiliyor ve kalan tutar 1.859 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL bütçe ile 9 adet çeyrek altın alınabilecek ve kalan miktar 3.724 TL olacaktır. Bu alımlar, mevcut piyasa fiyatlarıyla birlikte düşünüldüğünde, yatırımcıların alternatif seçenekler aramada dikkatli olmasını gerektirebilir.

Güncel Altın Fiyatları

03 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.542 TL 6.543 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.467 TL 10.697 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.869 TL 21.395 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.965 TL 44.619 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.577 TL 4.778 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.509 TL 5.290 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.142 $ 4.142 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.625 TL 6.636 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.600 TL 10.850 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.134 TL 21.701 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.965 TL 44.619 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.435 TL, direnç seviyesi ise 6.696 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.077 dolar, direnç 4.246 dolar seviyelerindedir. Yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurması faydalı olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.625 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 662.503 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.697 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.142 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
S&P'den fon açıklaması!S&P'den fon açıklaması!
Fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandıFon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
altın alış satış güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları 2. kattan atladı

Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Bülent Tezcan'ı bacağından silahla yaralamıştı! Evinde ölü bulundu

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Süper minisiyle şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Süper minisiyle şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia saat geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.