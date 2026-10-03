Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolardaki artış, altın fiyatlarındaki düşüşte etkili görünüyor.
100.000 TL ile gram altın almayı düşünen yatırımcı, 15 adet gram altın alabiliyor ve kalan tutar 1.859 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL bütçe ile 9 adet çeyrek altın alınabilecek ve kalan miktar 3.724 TL olacaktır. Bu alımlar, mevcut piyasa fiyatlarıyla birlikte düşünüldüğünde, yatırımcıların alternatif seçenekler aramada dikkatli olmasını gerektirebilir.
03 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.542 TL
|6.543 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.467 TL
|10.697 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.869 TL
|21.395 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.965 TL
|44.619 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.577 TL
|4.778 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.509 TL
|5.290 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.142 $
|4.142 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.625 TL
|6.636 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.600 TL
|10.850 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.134 TL
|21.701 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.965 TL
|44.619 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.435 TL, direnç seviyesi ise 6.696 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.077 dolar, direnç 4.246 dolar seviyelerindedir. Yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurması faydalı olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.625 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 662.503 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.697 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.142 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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