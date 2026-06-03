Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Haziran Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 03 Haziran 2026 tarihinde yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Günlük güncellemeler, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Bu durum, yatırım kararlarını etkileme potansiyeline sahip. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, ekonomik duruma ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişiyor.

Bugün ons altın fiyatı 4.462,00 Dolar seviyesindedir. Bu değer, yatırımcılar için izlenen bir gösterge niteliğindedir. Aynı zamanda, küresel ekonomik koşullar hakkında da fikir vermektedir. Dolar bazındaki bu fiyat, yatırımcıların alım satım kararlarını etkiliyor.

Gram altın fiyatları, Türkiye piyasasında önemli bir göstergedir. Saat 10:00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.591,188 TL’dir. Satış fiyatı ise 6.592,015 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların alım ve satımı sırasında dikkate alması gereken değerlere işaret ediyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.545,90 TL, satışta 10.777,94 TL seviyesindedir. Yarım altın ise alışta 21.025,89 TL, satışta ise 21.555,89 TL fiyatlandırılmıştır. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.164 TL’dir. Satış fiyatı ise 44.836 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın alış ve satış fiyatları sırasıyla 106.763 TL ve 107.949 TL seviyesindedir. Ata altın fiyatları 43.924 TL alış ve 44.259 TL satış ile işlem görmektedir.

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Ziynet altın fiyatları alışta 42.183,60 TL, satışta ise 42.979,94 TL olarak geçmektedir. Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli bir göstergedir. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.600,32 TL, satışta ise 4.802,42 TL seviyesindedir. 18 ayar bilezik gramı 4.604,40 TL (alış) ve 5.445 TL (satış) olarak fiyatlandırılmıştır. 22 ayar bilezik fiyatları ise 5.994,77 TL alış ve 6.268,15 TL satış olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada işlem gören 0.995 ayar has altın alış fiyatı 6.558,232 TL’dir. Satış fiyatı 6.559,055 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, ekonomik dalgalanmalar ve piyasa durumu hakkında bilgi veren göstergelerdir.

Sonuç olarak, 03 Haziran 2026'da altın fiyatlarının durumu yatırımcılar için fırsatlar ve riskler sunmaktadır. Altın, belirsiz ekonomik dönemlerde güvenli liman olarak görülmektedir. Piyasalardaki gelişmeler, yakından takip edilmeye devam edecektir.