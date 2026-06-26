Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı: Hükümetten açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşları için temmuz ayı enflasyonunu işaret etti. En düşük emekli maaşı konusunda Meclis’in gerekli çalışmayı yapacağını söyleyen Yılmaz, enflasyonla mücadele, “Terörsüz Türkiye” süreci ve yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin de mesajlar verdi.

'ENFLASYON' MESAJI

Memur, emekli maaşlarının temmuz ay enflasyonuna göre şekilleneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var" diye konuştu.

Yılmaz, bu yazı işaret ederek, İran-ABD savaşının etkilerinin ortadan kalkmasıyla enflasyonla mücadelenin güç kazanacağını ifade etti.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI' AÇIKLAMASI

En düşük emekli maaşı konusunda Yılmaz "Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır" açıklamasında bulundu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' konusunda yasal düzenlemeler hakkında "Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, genel kurulda tartışmalarla son halini almış olacak" dedi.

Yeni anayasa konusunda kendi başkanlığında 20'den fazla toplantı yaptıklarını söyleyen Yılmaz, "Kendi mutfağımızda bu hazırlığımızı yapıyoruz, bakış açılarımızı geliştiriyoruz" dedi. Yılmaz, çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır