Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Kasım Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

03 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte değişim gösteriyor. Ons altın 4.017,58 dolara ulaşırken gram altın 5.432,44 TL'den işlem görülüyor. Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınlarının fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bilezik fiyatları ise 14 ayar ile 22 ayar arasında değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar, bu fiyatların piyasa dinamiklerindeki önemli etkilerini dikkate almalı.

Cansu Akalp

03 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları önemli değişimler göstermeye devam ediyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşullar bunları etkiliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.017,58 dolar olarak belirlenmiş. Bu değer, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından izleniyor. Genel altın trendleri üzerinde büyük bir etkisi var.

Gram altın alış fiyatı 5.432,44 TL, satış fiyatı ise 5.433,20 TL. Gram altın fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalara paralel olarak hareket etmesi bekleniyor. Yatırımcılar için gram altın, kolay erişilebilir bir yatırım aracı. Likiditesi ile dikkat çekiyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 8.691,91 TL, satış fiyatı ise 8.883,28 TL. Çeyrek altın, mücevherat alışverişlerinde sıkça tercih ediliyor. Ayrıca kıymetli bir hediye seçeneği de sunuyor. Yarım altın ise alış fiyatı 17.329,49 TL, satış fiyatı ise 17.766,56 TL. Bu iki altın çeşidi, Türk halkı tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Düğünler gibi özel günlerde sıkça talep edilmektedir.

Cumhuriyet altını, en prestijli yatırım araçlarından biridir. Alış fiyatı 37.257 TL, satış fiyatı ise 37.820 TL olarak belirlenmiş. Bu tür altınlar hem yatırım hem de birikim amacıyla tercih ediliyor. Gremse altın, alış fiyatı 90.898 TL, satış fiyatı ise 91.799 TL. Uzun vadeli yatırımlar için cazip bir seçenek sunuyor. Değer saklama aracı olarak öne çıkıyor.

Ata altının alış fiyatı 37.448 TL, satış fiyatı ise 37.793 TL. Ziynet altının alış fiyatı 34.767,63 TL, satış fiyatı ise 35.424,46 TL. Bu altınlar hem yatırım amaçlı hem de özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Son olarak, bilezik fiyatlarına bakalım. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.084,09 TL, satışta ise 4.169,97 TL olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.919,15 TL, satışta 4.556 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.107,14 TL, satışta 5.343,80 TL. Bilezikler, takı olarak kullanılır. Ayrıca yatırım aracı olarak da tercih ediliyor.

Altın fiyatları için izlenen bu veriler, piyasa dinamiklerinin değişimini gösteriyor. Yatırımcıların bu fiyatları göz önünde bulundurması gerekiyor. Gelecekteki piyasa trendlerini etkileyecektir. Altın, güvenli bir yatırım aracı olarak değerini koruyor. Yatırımcılar için stratejik bir seçenek sunmaya devam ediyor.

