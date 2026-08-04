Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarını 04 Ağustos 2026 tarihinde incelemek üzere bir araya geldik. Altın, yatırımcılar için önemli bir değerli metaldir. Saat 10:00 itibarıyla güncel fiyatlara ve piyasa durumuna bakacağız.

Ons altın fiyatı dolara göre 4.063,63 ABD doları seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, yatırımcıların uluslararası piyasalara olan duyarlılığını gösteriyor. Küresel ekonomik durum ve jeopolitik riskler altın talebini etkiliyor. Ons altın fiyatları sürekli olarak izlenmektedir.

Yerli piyasalara döndüğümüzde gram altın fiyatları alışta 6.207,707 TL, satışta ise 6.208,579 TL olarak kaydedilmiştir. Altının gram fiyatı, yatırımcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu fiyat döviz ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanma gösterebilir.

Çeyrek altın fiyatı alışta 9.932,33 TL, satışta ise 10.151,03 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın fiyatı alışta 19.802,59 TL, satışta ise 20.302,05 TL’dir. Cumhuriyet altını alışta 40.634 TL, satışta 41.251 TL olarak dikkat çekmektedir. Bu fiyatlar, düğün gibi özel günlerde tercih edilmektedir.

Gremse altın fiyatı 99.646 TL alış, 100.363 TL satış olarak belirlenmiştir. Ata altın alışta 40.708 TL, satışta ise 41.271 TL’ye işlem görmektedir. Ziynet altın ise alış fiyatı 39.729,32 TL, satış fiyatı 40.479,94 TL’dir. Yatırımcılar klasik altın türleri ile uzun vadeli birikimler yapabilir.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.358,81 TL, satışta 4.519,95 TL’dir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.219,90 TL, satışta 4.950 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezikler ise alışta 5.602,32 TL, satışta 5.793,46 TL olarak işlem görmektedir. Bilezikler genellikle hediye ya da kişisel kullanım için kullanılmaktadır.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta has altın fiyatı alışta 6.176,668 TL, satışta 6.177,536 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların kaliteli altın alma isteklerine hitap ediyor. Piyasa standartlarına uygun olarak işlem görmektedir.

Genel olarak, 04 Ağustos 2026 altın fiyatları yatırımcılar için dikkat çekicidir. Piyasa koşullarını ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurmak önemli bir adımdır. Altın, mali belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülmektedir. Bu durum günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.