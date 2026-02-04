FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Şubat Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 04 Şubat 2026 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Güncel ons altın fiyatı 5.075,85 Dolar olarak belirlenmişken, gram altın fiyatları 7099,81 TL seviyesinde işlem görmekte. Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ziynet altın fiyatları gibi farklı altın türleri de piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar, ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyonla birlikte bu fiyatları yakından takip ediyor.

Hande Dağ

Altın Fiyatlarında Güncel Durum: 04 Şubat 2026

Bugün, 04 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla altın fiyatları dikkatlice takip edilmekte. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, fiyatlardaki dalgalanmaları izliyor. Altın, tarihsel olarak değerli bir yatırım aracı. Fiyatlar, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve artan enflasyon beklentileri talebi artırıyor.

Güncel ons altın fiyatı 5.075,85 Dolar olarak belirlendi. Bu seviye, yatırımcılar için önemli bir nokta. Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etki edebileceği düşünülüyor. Yükselen enflasyon ve merkez bankalarının para politikaları da faktörler arasında. Altın fiyatları, dolaylı yoldan etkileniyor.

Gram altın fiyatları da dikkat çekici. Bugün 7099,81 TL alış ve 7100,74 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Küçük yatırımcılar için gram altın daha erişilebilir bir seçenek. Bu fiyatlar, döviz kurları ve piyasa dinamiklerine göre değişebilir.

Çeyrek altın fiyatları 11.359,70 TL alış ve 11.609,72 TL satış olarak belirlendi. Yarım altın fiyatı ise 22.648,40 TL alış ve 23.219,45 TL seviyesinde.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 48.916 TL ve satış fiyatı 49.650 TL ile dikkat çekiyor. Gremse altın, alış fiyatı 121.087 TL, satış fiyatı ise 124.123 TL. Ata altını fiyatları da 49.930 TL alış ve 51.248 TL satış olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, düğünler ve özel günler için tercih edilen bir yatırım aracını oluşturuyor.

Ziynet altını da değerlendirildiğinde, alış fiyatı 45.438,79 TL ve satış fiyatı 46.296,88 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların tercihine ve geleneklere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Altın bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli. 14 ayar bilezik gram fiyatı 4.125,73 TL alış ve 5.447,68 TL satış ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatı 5.243,91 TL alış ve 6.120 TL satış ile belirlendi. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 6.799,80 TL alış ve 7.211,23 TL satış seviyesinde. Bu bilezikler, hem yatırım aracı hem de takı olarak tercih ediliyor.

04 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarının geleceğini etkileyecek en önemli unsurlar arasında.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.120,26
7.121,60
% 3.07
10:30
Ons Altın / TL
221.062,05
221.124,66
% 2.89
10:45
Ons Altın / USD
5.080,77
5.081,52
% 2.82
10:45
Çeyrek Altın
11.392,41
11.643,81
% 3.07
10:30
Yarım Altın
22.713,61
23.287,63
% 3.07
10:30
Ziynet Altın
45.569,63
46.432,82
% 3.07
10:30
Cumhuriyet Altını
48.916,00
49.650,00
% 3.61
17:14
