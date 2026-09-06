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Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 6 Eylül 2026 itibarıyla piyasalarda önemli değişimler göstermektedir. Ons altın fiyatı 4.429,93 dolar olurken, gram altın 6.898 TL civarında işlem görmektedir. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yatırımcıların güvenli liman arayışları, altın talebini artırmakta. Altın, kısa ve uzun vadeli yatırımlar için cazibesini koruyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Üzerindeki Güncel Durum

6 Eylül 2026 tarihi itibarıyla altın piyasalarında hareketli bir gün yaşanmaktadır. Saat 10:00'da, ons altının dolar cinsinden fiyatı 4.429,93 dolar seviyesine ulaşmıştır. Global piyasalardaki ons altın yükselişi, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırmaktadır. Yerel altın fiyatlarında farklı dinamikler gözlemlenmektedir.

Gram altın fiyatı, alışta 6.898,041 TL, satışta ise 6.898,851 TL olarak işlem görmektedir. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkilemektedir. Yatırımcılar, gram altına yönelerek farklı kazançlar elde etmeye çalışmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları da ilgi çekmektedir. Alış fiyatı 11.036,87 TL, satış fiyatı 11.279,62 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, hediyelik eşya olarak tercih edilmektedir. Yaz aylarının ardından yeniden yükseliş göstermesi, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Yarım altının fiyatları ise, alışta 22.004,75 TL, satışta 22.559,24 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın, büyük yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenektir. Cumhuriyet altını da, 45.176 TL alış ve 45.861 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Diğer altın çeşitleri arasında, gremse altın alışta 110.191 TL, satışta 111.731 TL üzerinden alınıp satılmaktadır. Ata altının alış fiyatı 45.035 TL, satış fiyatı 45.636 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ziynet altının fiyatları 44.147,46 TL alış ve 44.980,51 TL satış olarak işlem görmektedir.

Bilezik fiyatları açısından, 14 ayar bilezik gramı 3.742,72 TL alış ve 4.975,51 TL satış fiyatıyla dikkat çekmektedir. 18 ayar bilezik gramı, 4.709,67 TL alış ve 5.510 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise, 6.226,18 TL alış ve 6.452,28 TL satış fiyatlarından işlem görmektedir. Bu fiyatlar, takı ve hediyelik altın almak isteyenler için önem taşımaktadır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.863,551 TL, satışta ise 6.864,357 TL olarak kaydedilmiştir. Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların altına olan ilgisini artırmaktadır. Piyasalarda daha fazla hareketlilik beklenmektedir. Kısa ve uzun vadeli yatırım planları yapanlar için altın, güvenli bir liman olma özelliğini korumaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.898,04
6.898,85
% -0.74
23:59
Ons Altın / TL
214.311,86
214.819,47
% -0.74
23:59
Ons Altın / USD
4.429,67
4.430,19
% -0.96
23:59
Çeyrek Altın
11.036,87
11.279,62
% -0.74
23:59
Yarım Altın
22.004,75
22.559,24
% -0.74
23:59
Ziynet Altın
44.147,46
44.980,51
% -0.74
23:59
Cumhuriyet Altını
45.176,00
45.861,00
% -0.22
13:02
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Altın güncel altın fiyatları
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