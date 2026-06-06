Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 06 Haziran 2026 tarihi itibarıyla piyasalarda dalgalanmalar yaşıyor. Saat 10:00 itibarıyla uluslararası piyasalarda ons altın 4.329,50 dolara ulaşmış durumda. Bu değer, yatırımcıların ekonomik koşullara olan tepkisini gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlikler, altın talebini etkilemeye devam ediyor.

Türk lirası üzerinden gram altın fiyatları, 6408,303 TL alış ve 6409,162 TL satış olarak belirlenmiş. Bireysel yatırımcılar arasında en çok tercih edilen maden formu gram altın. Bu fiyatlar, yatırımcıların altına olan ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.253,28 TL, satışta 10.478,98 TL seviyesinde işlem görüyor. Düğün gibi özel günlerde sıklıkla tercih ediliyor. Yarım altının alış fiyatı 20.442,49 TL, satış fiyatı 20.957,96 TL olarak kaydedilmiş. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.081 TL, satış fiyatı ise 43.748 TL.

Gremse altın, yatırımcılar arasında ilgi görüyor. Gremse altının alış fiyatı 104.161 TL, satış fiyatı 106.003 TL. Ata altının alış fiyatı 42.854 TL, satış fiyatı 43.409 TL olarak işlem görmekte. Ziynet altını, hem yatırım hem hediye seçeneği olarak dikkate almak önemli. Ziynet altının alış fiyatı 41.013,14 TL, satış fiyatı 41.787,74 TL.

Bilezik fiyatları da dikkate değer. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.510,63 TL, satışta 4.725,12 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.494,71 TL, satışta 5.250 TL olarak kaydedilmiş. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise 5.849,03 TL alış ve 6.155,18 TL satışla işlem görmekte.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatı alışta 6.376,261 TL, satışta ise 6.377,116 TL olarak hesaplanmış. Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğunu gösteriyor. Piyasalardaki hareketlilik, gelecek günlerde nasıl bir seyir izleyecek merak ediliyor.