FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 6 Haziran 2026 itibarıyla piyasalarda dalgalanıyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.329,50 dolara ulaşırken, gram altın fiyatları 6.408,303 TL seviyesinde işlem görmekte. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi maden formlarındaki fiyatlar da dikkat çekiyor. Yatırımcılar, yüksek enflasyon ve belirsizlikler sebebiyle altına yöneliyor. Bilezik fiyatları ve ziynet altının da fiyatları artış gösterdi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 06 Haziran 2026 tarihi itibarıyla piyasalarda dalgalanmalar yaşıyor. Saat 10:00 itibarıyla uluslararası piyasalarda ons altın 4.329,50 dolara ulaşmış durumda. Bu değer, yatırımcıların ekonomik koşullara olan tepkisini gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlikler, altın talebini etkilemeye devam ediyor.

Türk lirası üzerinden gram altın fiyatları, 6408,303 TL alış ve 6409,162 TL satış olarak belirlenmiş. Bireysel yatırımcılar arasında en çok tercih edilen maden formu gram altın. Bu fiyatlar, yatırımcıların altına olan ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.253,28 TL, satışta 10.478,98 TL seviyesinde işlem görüyor. Düğün gibi özel günlerde sıklıkla tercih ediliyor. Yarım altının alış fiyatı 20.442,49 TL, satış fiyatı 20.957,96 TL olarak kaydedilmiş. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.081 TL, satış fiyatı ise 43.748 TL.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Gremse altın, yatırımcılar arasında ilgi görüyor. Gremse altının alış fiyatı 104.161 TL, satış fiyatı 106.003 TL. Ata altının alış fiyatı 42.854 TL, satış fiyatı 43.409 TL olarak işlem görmekte. Ziynet altını, hem yatırım hem hediye seçeneği olarak dikkate almak önemli. Ziynet altının alış fiyatı 41.013,14 TL, satış fiyatı 41.787,74 TL.

Bilezik fiyatları da dikkate değer. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.510,63 TL, satışta 4.725,12 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.494,71 TL, satışta 5.250 TL olarak kaydedilmiş. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise 5.849,03 TL alış ve 6.155,18 TL satışla işlem görmekte.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatı alışta 6.376,261 TL, satışta ise 6.377,116 TL olarak hesaplanmış. Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğunu gösteriyor. Piyasalardaki hareketlilik, gelecek günlerde nasıl bir seyir izleyecek merak ediliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yetkili servis ararken dikkat! Sahte servisler tuzağıYetkili servis ararken dikkat! Sahte servisler tuzağı
Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısıKuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.408,30
6.409,16
% -3.23
23:59
Ons Altın / TL
198.988,93
199.628,18
% -3.24
23:59
Ons Altın / USD
4.329,21
4.329,79
% -3.25
23:59
Çeyrek Altın
10.253,28
10.478,98
% -3.23
23:59
Yarım Altın
20.442,49
20.957,96
% -3.23
23:59
Ziynet Altın
41.013,14
41.787,74
% -3.23
23:59
Cumhuriyet Altını
43.081,00
43.748,00
% -2.34
17:03
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.