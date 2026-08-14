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ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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ŞOK’ta bu hafta hangi indirimler var? 15-18 Ağustos 2026 tarihlerinde geçerli ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Mutfakta Keramika ve Paşabahçe züccaciye, teknolojide LG smart TV ve Alpina ankastre setler, ev aletlerinde ise Braun ve Fakir ürünleri süper fiyatlarla sizleri bekliyor. Güncel ŞOK katalog fırsatlarını incelemek, ŞOK aktüel ürünler listesine ulaşmak ve ŞOK'ta bu hafta sunulan özel fırsatları kaçırmamak için hadi, ŞOK'ta hafta sonu indirimlerini keşfedin!

15-18 Ağustos 2026 tarihlerinde geçerli ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta mutfaktan teknolojiye büyük fırsatlar var! Mutfakta Keramika, Paşabahçe ve LAV şık cam ve porselen ürünleriyle öne çıkarken; teknolojide LG smart televizyonlar dikkat çekiyor. Braun blender, Fakir filtre kahve makinesi ve Allmug termosun yanı sıra Hascevher cezve seti, Duracell piller ve Sleepy, Sensodyne, Domestos gibi popüler kişisel bakım ve temizlik ürünleri de raflarda!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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  • Figürlü seramik kupa 299 TL
  • Best you mottolu seramik kupa 275 TL
  • Gold yıldız kulplu kupa 250 TL
  • Fiyonk figürlü seramik kupa 275 TL
  • Gold kulplu seramik kupa 199 TL
  • Streç kapak seti 6'lı 150 TL
  • Rakle desenli ayaklı tatlı/dondurma kasesi 3'lü 299 TL
  • Rakle desenli cam bardak 75 TL
  • Altın rimli 6+1 pasta servis seti 7 parça 599 TL
  • Altın rimli cam kase seti 6'lı 350 TL
  • Motto cam kupa 100 TL
  • Desenli meşrubat bardağı 3'lü 225 TL
  • Desenli su bardağı 3'lü 199 TL
  • Paşabahçe heybeli çay bardağı 6'lı 250 TL
  • LAV cam kase 199 TL
  • Renkli su bardağı 3'lü 175 TL
  • Bouquet kase 4'lü 299 TL
  • City sürahi 199 TL

LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL

ŞOK a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • LG 75QNED86T6A 4K ultra HD 75" 190 ekran webOS smart QNED TV 71,999 TL
  • LG 55QNED86T6A 4K ultra HD 55" 140 ekran webOS smart QNED TV 39,999 TL
  • LG 65QNED86T6A 4K ultra HD 65" 165 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED TV 59,999 TL
  • LG 55QNED86A6A 4K ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED evo MiniLED TV 47,999 TL

Alpina cam ankastre set 8,799 TL

ŞOK a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Alpina beyaz ankastre set 8,999 TL
  • Fakir kişisel filtre kahve makinesi 1,250 TL
  • Braun multiquick 5 vario el blender MQ5251WHBL 1,799 TL
  • Allmug hoparlör özellikli çelik termos 999 TL
  • Hascevher çelik cezve seti 4 parça 650 TL
  • Sulu kum saati 325 TL
  • Duracell simply AA kalem pil 6'lı 208 TL
  • Duracell simply AAA ince kalem pil 6'lı 208 TL
  • Duracell 2032 lityum düğme pil 3V 3'lü 159 TL

Bu içerik 14 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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