ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

15-18 Ağustos 2026 tarihlerinde geçerli ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta mutfaktan teknolojiye büyük fırsatlar var! Mutfakta Keramika, Paşabahçe ve LAV şık cam ve porselen ürünleriyle öne çıkarken; teknolojide LG smart televizyonlar dikkat çekiyor. Braun blender, Fakir filtre kahve makinesi ve Allmug termosun yanı sıra Hascevher cezve seti, Duracell piller ve Sleepy, Sensodyne, Domestos gibi popüler kişisel bakım ve temizlik ürünleri de raflarda!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Keramika marine porselen desenli kahve fincan takımı 4 parça 299 TL

Figürlü seramik kupa 299 TL

Best you mottolu seramik kupa 275 TL

Gold yıldız kulplu kupa 250 TL

Fiyonk figürlü seramik kupa 275 TL

Gold kulplu seramik kupa 199 TL

Streç kapak seti 6'lı 150 TL

Rakle desenli ayaklı tatlı/dondurma kasesi 3'lü 299 TL

Rakle desenli cam bardak 75 TL

Altın rimli 6+1 pasta servis seti 7 parça 599 TL

Altın rimli cam kase seti 6'lı 350 TL

Motto cam kupa 100 TL

Desenli meşrubat bardağı 3'lü 225 TL

Desenli su bardağı 3'lü 199 TL

Paşabahçe heybeli çay bardağı 6'lı 250 TL

LAV cam kase 199 TL

Renkli su bardağı 3'lü 175 TL

Bouquet kase 4'lü 299 TL

City sürahi 199 TL

LG 75UT91006LA 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı webOS smart LED TV 53,999 TL

LG 75QNED86T6A 4K ultra HD 75" 190 ekran webOS smart QNED TV 71,999 TL

LG 55QNED86T6A 4K ultra HD 55" 140 ekran webOS smart QNED TV 39,999 TL

LG 65QNED86T6A 4K ultra HD 65" 165 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED TV 59,999 TL

LG 55QNED86A6A 4K ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı webOS smart QNED evo MiniLED TV 47,999 TL

Alpina cam ankastre set 8,799 TL

Alpina beyaz ankastre set 8,999 TL

Fakir kişisel filtre kahve makinesi 1,250 TL

Braun multiquick 5 vario el blender MQ5251WHBL 1,799 TL

Allmug hoparlör özellikli çelik termos 999 TL

Hascevher çelik cezve seti 4 parça 650 TL

Sulu kum saati 325 TL

Duracell simply AA kalem pil 6'lı 208 TL

Duracell simply AAA ince kalem pil 6'lı 208 TL

Duracell 2032 lityum düğme pil 3V 3'lü 159 TL

Bu içerik 14 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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