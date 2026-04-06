Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Nisan Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları ve Güncel Veriler

Altın fiyatları, yatırımcıların önemli takip noktaları arasında yer almaktadır. 6 Nisan 2026 tarihinde, saat 10.00 itibarıyla güncel altın fiyatları merak konusuydu. Bu tarihte ons altın, 4.665,89 Dolar seviyesindeydi.

Gram altın, yatırımcılar için sıkça tercih edilen bir değer saklama aracı olarak dikkat çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.689,162 TL, satış fiyatı ise 6.690,066 TL olarak belirlendi. Bu değerler, yatırımcıların piyasalara olan yaklaşımını belirleyen önemli faktörlerden biridir.

Klasik yatırım araçları arasında yer alan çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ilgi çekmeye devam ediyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.702,66 TL, satış fiyatı ise 10.938,26 TL'dir. Yarım altın alış fiyatı 21.338,43 TL, satış fiyatı ise 21.876,52 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.185 TL, satış fiyatı ise 45.867 TL seviyelerindedir.

Alternatif yatırım araçları olan gremse altın, Ata altın ve ziynet altını yatırımcılar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Gremse altının alış fiyatı 110.074 TL, satış fiyatı 112.962 TL olarak dikkat çekmektedir. Ata altın alış fiyatı 45.520 TL, satış fiyatı ise 46.549 TL'dir. Ziynet altının alış fiyatı 42.810,64 TL, satış fiyatı 43.619,23 TL olarak takip edilmektedir.

Bilezik altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.703,31 TL, satış fiyatı ise 4.934,62 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramının alış fiyatı 4.744,69 TL, satış fiyatı ise 5.360 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı için bu değerler sırasıyla 6.162,13 TL ve 6.461,37 TL olarak kaydedilmiştir.

