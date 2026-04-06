Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Nisan Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 6 Nisan 2026’da yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Güncel verilere göre ons altın 4.665,89 Dolar'dan işlem görüyor. Gram altın, alışta 6.689,162 TL, satışta 6.690,066 TL seviyelerinde. Çeyrek altın fiyatları ise 10.702,66 TL alış, 10.938,26 TL satış olarak kaydedildi. Yatırımcılar, piyasa dinamikleri ve fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeli.

Altın Fiyatları ve Güncel Veriler

Altın fiyatları, yatırımcıların önemli takip noktaları arasında yer almaktadır. 6 Nisan 2026 tarihinde, saat 10.00 itibarıyla güncel altın fiyatları merak konusuydu. Bu tarihte ons altın, 4.665,89 Dolar seviyesindeydi.

Gram altın, yatırımcılar için sıkça tercih edilen bir değer saklama aracı olarak dikkat çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.689,162 TL, satış fiyatı ise 6.690,066 TL olarak belirlendi. Bu değerler, yatırımcıların piyasalara olan yaklaşımını belirleyen önemli faktörlerden biridir.

Klasik yatırım araçları arasında yer alan çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ilgi çekmeye devam ediyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.702,66 TL, satış fiyatı ise 10.938,26 TL'dir. Yarım altın alış fiyatı 21.338,43 TL, satış fiyatı ise 21.876,52 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.185 TL, satış fiyatı ise 45.867 TL seviyelerindedir.

Alternatif yatırım araçları olan gremse altın, Ata altın ve ziynet altını yatırımcılar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Gremse altının alış fiyatı 110.074 TL, satış fiyatı 112.962 TL olarak dikkat çekmektedir. Ata altın alış fiyatı 45.520 TL, satış fiyatı ise 46.549 TL'dir. Ziynet altının alış fiyatı 42.810,64 TL, satış fiyatı 43.619,23 TL olarak takip edilmektedir.

Bilezik altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.703,31 TL, satış fiyatı ise 4.934,62 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramının alış fiyatı 4.744,69 TL, satış fiyatı ise 5.360 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı için bu değerler sırasıyla 6.162,13 TL ve 6.461,37 TL olarak kaydedilmiştir.

Altın fiyatları, 6 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yatırımcılar için önem taşıyor. Piyasa dinamikleri, yatırımcıların kararlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Yatırımcıların dikkatli bir takip içinde olmaları, altın piyasasındaki gelişmelerden haberdar olmaları açısından önem taşımaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.670,66
6.671,58
% -0.49
18:41
Ons Altın / TL
207.884,50
207.967,49
% -0.21
18:56
Ons Altın / USD
4.663,44
4.664,13
% -0.28
18:56
Çeyrek Altın
10.673,05
10.908,03
% -0.49
18:41
Yarım Altın
21.279,40
21.816,05
% -0.49
18:41
Ziynet Altın
42.692,22
43.498,68
% -0.49
18:41
Cumhuriyet Altını
44.843,00
45.520,00
% -0.76
17:03
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

