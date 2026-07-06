Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Temmuz Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Güncel Durumu

Altın fiyatları, 06 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir seviyede bulunuyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.150,90 dolar olarak belirlendi. Bu rakam, küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisini gösteriyor.

Gram altın fiyatları ise alış fiyatı 6.247,89 TL, satış fiyatı ise 6.248,83 TL olarak işlem görüyor. Yüksek enflasyon, belirsiz ekonomik ortam oluşturuyor. Bu durum, gram altın alım satımında dalgalı bir seyir izlenmesine yol açıyor.

Ons altın için alış fiyatı 194.295,07 TL, satış fiyatı 194.366,13 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanabiliyor. Döviz kuru dalgalanmaları, ons altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Alış fiyatı 9.996,62 TL, satış fiyatı ise 10.216,85 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, çeyrek altını hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak tercih ediyor.

Yarım altın, 19.930,77 TL alış, 20.433,70 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 41.797 TL, satış fiyatı 42.429 TL olarak belirlendi. Bu altın çeşitleri, geleneksel yatırım araçları arasında önemli bir yere sahip.

Gremse altın fiyatları, alış fiyatı 101.188 TL, satış fiyatı ise 102.370 TL olarak kaydedildi. Gremse altın, diğer türlerden farklı olarak daha büyük hacimlere sahiptir.

Ata altın fiyatları 41.693 TL alış ve 42.003 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Ziynet altının alış fiyatı 39.986,49 TL, satış fiyatı 40.742,42 TL olarak belirlendi. Bu çeşitler, aile içinde geleneksel olarak hediye edilen değerli yatırımlardır.

Bilezik türleri de yatırımcıların dikkatini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.407,87 TL alış, 4.580,26 TL satış; 18 ayar bilezik gramı 4.305,63 TL alış, 4.950 TL satış; 22 ayar bilezik gramı ise 5.682,04 TL alış, 5.880,69 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın bilezik yatırımının önemini gösteriyor.

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi açısından belirsizliklerle dolu bir dönemde dikkatle takip edilmeye devam edecek. Ekonomik koşullar ve küresel piyasa gelişmeleri, altın fiyatlarının değişiminde etkili olacaktır.